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변우석, '놀뭐' 고정되나...신임 총무 됐다 "칼같이 돈 관리 할 것"

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변우석, '놀뭐' 고정되나...신임 총무 됐다 "칼같이 돈 관리 할 것"

[스포츠조선 조윤선 기자] 변우석이 바람 잘 날 없는 '쉼표, 클럽' 총무직을 넘겨받는다.

4월 11일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 '쉼표, 클럽' 시샵 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석)가 또다시 불거진 공금 문제로 다투는 모습이 그려진다.

공개된 사진 속 '쉼표, 클럽' 회원들은 불미스러운 사건이라도 벌어진 듯 티격태격 다투고 있다. 시샵 유재석과 전 총무 정준하의 화려한 횡령 전적으로 인해 모두가 예민한 상황. 회원들은 공금 문제에 있어서는 예쁨 받는 신입 변우석도 예외 없이 깐깐하게 대한다.

변우석, '놀뭐' 고정되나...신임 총무 됐다 "칼같이 돈 관리 할 것"

이날 새롭게 총무로 부임한 주우재가 철저히 공금 관리를 하는 가운데, 쇼핑 중 바코드 밑장 빼기로 물건 가격을 속인 범인이 적발된다. 이에 변우석은 "이 분 전적이 있다"며 맹비난해 웃음을 자아낸다.

'쉼표, 클럽' 내 불신이 가득해지고, 총무 주우재가 식사 후 혈당 스파이크(?)로 인한 실수를 하면서 또다시 공금 관련 언쟁이 불붙는다. 그 속에서 신입 변우석이 총무 후보로 부상한다. 주우재는 "우석이는 믿지"라며 총무직을 넘기고, 하하는 "마지막 희망이다"라며 기대를 드러낸다.

졸지에 총무가 된 변우석은 "칼같이 돈 관리를 하겠다"라고 선언한다. 과연 이들 사이 어떤 불미스러운 사건들이 있어서 변우석이 총무가 된 것인지, 총무 변우석은 기대에 부응할 수 있을지, 4월 11일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

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