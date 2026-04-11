변우석, '놀뭐' 고정되나...신임 총무 됐다 "칼같이 돈 관리 할 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 변우석이 바람 잘 날 없는 '쉼표, 클럽' 총무직을 넘겨받는다.

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4월 11일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 '쉼표, 클럽' 시샵 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석)가 또다시 불거진 공금 문제로 다투는 모습이 그려진다.

공개된 사진 속 '쉼표, 클럽' 회원들은 불미스러운 사건이라도 벌어진 듯 티격태격 다투고 있다. 시샵 유재석과 전 총무 정준하의 화려한 횡령 전적으로 인해 모두가 예민한 상황. 회원들은 공금 문제에 있어서는 예쁨 받는 신입 변우석도 예외 없이 깐깐하게 대한다.

이날 새롭게 총무로 부임한 주우재가 철저히 공금 관리를 하는 가운데, 쇼핑 중 바코드 밑장 빼기로 물건 가격을 속인 범인이 적발된다. 이에 변우석은 "이 분 전적이 있다"며 맹비난해 웃음을 자아낸다.

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'쉼표, 클럽' 내 불신이 가득해지고, 총무 주우재가 식사 후 혈당 스파이크(?)로 인한 실수를 하면서 또다시 공금 관련 언쟁이 불붙는다. 그 속에서 신입 변우석이 총무 후보로 부상한다. 주우재는 "우석이는 믿지"라며 총무직을 넘기고, 하하는 "마지막 희망이다"라며 기대를 드러낸다.

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졸지에 총무가 된 변우석은 "칼같이 돈 관리를 하겠다"라고 선언한다. 과연 이들 사이 어떤 불미스러운 사건들이 있어서 변우석이 총무가 된 것인지, 총무 변우석은 기대에 부응할 수 있을지, 4월 11일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.