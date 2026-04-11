17기 순자, 20기 영식 뺏기나.."내가 더 꼬셔야 하냐" 한숨

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[스포츠조선 조윤선 기자] '나솔사계' 17기 순자가 로맨스 대위기를 맞는다.

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16일(목) 방송되는 ENA와 SBS Plus의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에 앞서, 제작진은 '동시 선택' 후폭풍에 휩싸이는 '솔로민박'의 2일 차 밤 상황을 담은 예고편을 공개해 도파민을 자극했다.

이번 예고편에서 17기 순자는 자신의 원픽인 20기 영식과 데이트를 다녀온 25기 영자와 숙소 방에서 마주해 서로의 속내를 떠본다. 먼저 25기 영자가 17기 순자에게 "오늘 데이트 어땠는지?"라고 묻자, 27기 영철과 데이트한 17기 순자는 "둘 다 너무 매력이 다르다"며 20기 영식과 27기 영철 사이에서 갈등 중인 마음을 내비친다. 이에 25기 영자는 기다렸다는 듯 "난 이제 20기 영식 님으로 정했다"고 밝혀 17기 순자를 얼어붙게 만든다. 선전포고나 마찬가지인 25기 영자의 발언에 17기 순자는 깊은 고민에 빠진다.

잠시 후, 17기 순자는 20기 영식과 단둘이 앉아 어색한 분위기를 풍긴다. 20기 영식은 "난 그냥 타이밍이 너무 중요한 것 같다"고 운을 떼면서 "그 타이밍이 어긋났다"고 의미심장하게 말한다. 17기 순자는 "그래서 (타이밍이 잘 맞은) 25기 영자 님을 선택하겠다?"라고 그에게 묻는다. 하지만 20기 영식은 "이렇게 갈팡질팡하는 저는 어떻게 생각하냐?"라고 되묻고, 17기 순자는 "어떡하냐? 제가 더 꼬셔야 하냐?"라며 한숨을 쉰다. 20기 영식은 싸늘한 표정으로 "아니다. 마음대로 하셔라. 나도 내 마음을 잘 모르겠다"고 말한다. 과연 '동시 선택'에서 자신이 아닌 27기 영철을 택해 타이밍이 어긋났다고 느낀 20기 영식이 자신을 택한 25기 영자와 러브라인을 굳힐지 그의 진짜 속내에 궁금증이 쏠린다.

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한편 9일 방송된 '나솔사계'는 닐슨코리아 집계 결과, 평균 시청률이 2.97%(수도권 유료방송가구 기준 ENA·SBS Plus 합산 수치)를 기록했으며, 분당 최고 시청률은 3.2%까지 치솟는 등 뜨거운 인기를 자랑했다.

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'솔로민박-한 번 더 특집'의 '인기남' 20기 영식을 둘러싼 17기 순자와 25기 영자의 로맨스 대전은 16일(목) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus 방송되는 '나솔사계'에서 확인할 수 있다.