'극한직업' 넘었다..'왕사남' 1628만 돌파 '역대 박스오피스 2위' 등극 [공식]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 묵직한 울림과 여운을 주는 배우들의 열연으로 힘 있는 사극이라는 호평을 이끌어내며 2026년 최고의 흥행작에 등극한 영화 '왕과 사는 남자'가 역대 전체 박스오피스 2위에 올랐다.

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영화관입장권 통합전산망에 따르면, '왕과 사는 남자'는 개봉 67일째인 4월 11일(토) 누적 관객수 16,283,970명을 기록해 2019년 개봉한 영화 '극한직업'(1,626만 명)의 최종 관객수를 넘어서며 역대 전체 박스오피스 2위에 등극했다. '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다.

웃음과 감동을 동시에 선사하며 남녀노소를 불문하고 대한민국을 완벽히 사로잡은 '왕과 사는 남자'는 작품 속 단종의 가슴 아픈 서사와 배우들의 호연으로 깊은 여운을 남기며, 개봉 10주차에도 N차 관람 열풍을 이어가고 있다. 이처럼 연일 흥행 신기록을 세우고 있는 '왕과 사는 남자'가 새롭게 경신할 흥행 기록에 이목이 집중되고 있다.

1,628만 관객을 돌파하며 역대 전체 박스오피스 2위에 등극하고, 멈출 줄 모르는 흥행을 이어가고 있는 '왕과 사는 남자'는 극장에서 절찬 상영 중이다.