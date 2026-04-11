김준호, 얼마나 심하길래..."그래서 ♥지민이가 싫어했구나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김준호가 강재준의 '코골이' 지적에 아내 김지민을 떠올리며 '급' 반성 모드를 켜 '애처가 면모'를 드러낸다.

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11일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 45회에서는 강원도 춘천으로 '국내 여행'을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '춘천의 아들'이자 '여행 친구'로 나선 강재준과 '모닝 러닝'을 함께하는 모습이 공개된다.

춘천에서의 2일 차 아침, '독박즈'는 영하 16도의 강추위에도 러닝 준비를 한다. 특히 개그맨 러닝 크루인 '궁시렁 궁시런'을 운영하는 '열정 러너' 유세윤은 아침부터 텐션을 높이며 즐거워하는데, 이를 본 홍인규는 "넌 우리끼리 만든 '런 괜찮아'('독박즈'의 러닝 크루명)는 버린 거냐?"며 참았던 불만을 터뜨린다. 장동민 역시 "세윤이는 '궁시렁 궁시런' 러닝 영상은 계속 SNS에 올리는데 우리랑 한 건 한 번도 안 올린다"라고 서운해 한다. 이에 유세윤이 머쓱한 웃음을 짓는 가운데, 강재준은 "어제 다들 잘 주무셨냐? 전 1층에서 잤는데 위에서 인테리어 공사하는 줄 알았다"며 2층 김준호 방에서 울려퍼진 코골이 때문에 밤잠을 설쳤다고 토로한다. 김준호는 "아, 그래서 지민이가 날 싫어했구나"라고 반성하더니, "러닝을 해서 살을 빼야 한다"며 코골이 방지를 위해 러닝을 열심히 하겠다는 의욕을 드러낸다.

훈훈한 분위기 속, 강재준은 '국내 3대 마라톤 명소'인 춘천 마라톤 코스를 안내한다. 약 3km를 달리기로 한 가운데, 김준호는 시작도 전에 "이렇게 추운데 뛴다고? 미쳤어! 벌써 손 시려워"라며 투덜거린다. 강재준은 "준호 형, 어제 코 심하게 골았잖아. 안 골려면 러닝으로 살을 빼야 한다니까!"라고 직언하지만, 장동민은 "준호 형은 이거 뛰고 나면 피곤해서 더 골 것 같은데?"라고 대리 답변해 모두를 폭소케 한다. 티격태격 하던 이들은 드디어 소양강을 따라 춘천대교를 지나, 마지막 소양강 처녀상에 도착하는 코스로 러닝을 시작한다. 과연 '독박즈'와 강재준이 '러닝의 메카'인 춘천에서 '3km 모닝 러닝' 완주에 성공할 수 있을지 궁금증이 쏠린다.

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'독박즈'와 여행친구' 강재준의 유쾌한 춘천 여행 2탄은 11일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 45회에서 확인할 수 있다.