안정환, 유튜브 수익 4억 3600만원 전액 기부.."넉넉하지 못했던 어린 시절 떠올라"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 안정환이 유튜브 수익금 전액을 기부하며 선한 영향력을 전하고 있다.

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11일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "유튜브 수익금 전액 '4억 3,600만 원'을 기부한 안정환! 어려운 환경에 처한 청소년들을 도와주고 싶었던 그의 진심"이라는 글과 함께 영상을 공개했다. 해당 영상에서 안정환은 청소년들을 위한 기부를 시작하게 된 배경을 진솔하게 털어놨다.

이날 유재석은 최근 유튜브 수익금 전액 4억 3,600만 원을 기부한 안정환에게 박수를 보내며 "유튜브 수익금 전액을 기부한다는 게 쉬운 일이 아니다"라고 놀라움을 드러냈다.

이에 안정환은 "유튜브 처음 할 때 취지가 알리지 않고 재능 기부식으로 아이들한테 내가 갖고 있는 걸 몸이 허락하는 한 알려주고 싶었다"며 "하다 보니까 좀 더 어려운 환경에 있는 친구들을 도와줄까라는 생각이 들어서 여기까지 오게 됐다"고 설명했다.

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특히 안정환은 어려운 조손가정이나 유소년 꿈나무 등 주 기부 대상을 청소년으로 정한 이유에 대해 "환경이 어려운 친구들이 되게 많다. 축구하는 데 돈이 되게 많이 든다"며 "나도 어렸을 때 넉넉하지 않은 편이어서 도와주면 좋을 거 같다는 생각해서 작게 시작한 게 지금까지 오게 된 거다"라고 밝혔다.

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앞서 안정환은 자신의 유튜브 채널 '안정환19'를 통해 누적 기부 금액 4억 3,600만 원을 달성했다고 밝힌 바 있다.

그는 시청을 통해 기부에 동참한 구독자들과 광고 지원 기업에 감사 인사를 전했다. 이어 "경기가 어렵고 현실적으로 많이 어려워서 시간이 많이 걸렸다. 여러분들이 함께 일궈낸 따뜻함이라고 생각해서 너무 감사드린다"고 밝혔다.

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아울러 안정환은 앞으로의 목표도 함께 언급했다. 그는 "5억을 채우려고 노력해서 계속 달려오고 있는데 쉽지는 않다. 제작비, 인건비도 들어가고 솔직히 여러 가지 어려움이 있는데 그래도 최선을 다해서 하고 있으니까 많은 성원 부탁드린다"고 당부했다.

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끝으로 "5억을 채우기 위해 조금 더 달리도록 하겠다. 여러분과 우리의 따뜻한 손길이 새 생명을 주고 따뜻함을 줬으면 하는 바람이다"라고 덧붙이며 진심 어린 메시지를 전했다.