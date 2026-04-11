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황치열, 무대 후 열애설 불붙었다..."저 정도면 진짜 애인 있는 거 아냐?"

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황치열, 무대 후 열애설 불붙었다..."저 정도면 진짜 애인 있는 거 아냐?"

[스포츠조선 조윤선 기자] 황치열이 '루머 양산 무대'를 선보인다.

KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(11일) 방송되는 751회는 장르불문 명곡 제조기로 인정받는 한국 대중음악의 거장, 윤일상의 음악 세계를 재조명하는 '불후의 명곡-작곡가 윤일상 편 1부'가 펼쳐진다. 이를 위해 TWS(투어스), KISS OF LIFE(키스오브라이프), 라포엠, 마이티마우스X민영(BBGIRLS), 황치열, 임한별, 민우혁, 다영, 데이브레이크, 타케나카 유다이 등 세대와 국적을 막론한 대세 아티스트 10팀이 출격해 기대를 모으고 있다.

이중 지난 '아티스트 김현철X윤상X이현우 편'에 출연해 러블리즈의 'Ah-Choo'를 재해석해, 온라인상에서 뜨거운 화제를 이끌어낸 '황츄핑' 황치열이 이번 '작곡가 윤일상 편'에서는 본업인 발라드 황태자의 모드로 돌아와 역대급 무대를 꾸민다. 이은미의 '애인 있어요'를 선곡한 황치열은 "정공법으로 준비했다. 감상에 젖어달라"라는 한 마디와 함께 무대에 올라, 특유의 허스키 보이스와 절절한 감성으로 토크대기실은 물론 명곡판정단의 마음을 휘어잡는다.

황치열, 무대 후 열애설 불붙었다..."저 정도면 진짜 애인 있는 거 아냐?"

이에 토크대기실에서는 황치열을 둘러싼 뜻밖의 루머들이 고개를 든다는 후문이다. 마이티마우스의 추플렉스는 "황치열 브라더가 이중인격자인가 싶었다. 대기실에서는 그렇게 익살스럽게 입담을 뽐내다가, 무대에서 너무 진정성 있게 호소력 짙은 목소리를 보여주시니까 두 사람인가 싶다"라며 '황치열 이중인격설'을 제기해 웃음을 자아낸다. 여기에 한술 더 뜬 임한별은 "저 정도면 애인 있으신 거 아니냐"라며 '황치열 열애설'까지 부추겨 주변을 웃음바다로 만든다.

급기야 '발라드 황태자' 황치열의 음색은 타국 아티스트의 마음까지 뒤흔든다고. 타케나카 유다이는 "황치열 씨의 목소리가 너무 섹시하다. 만약 내가 여자였다면 안기고 싶을 것 같다"라며 극찬했다고 해, '황츄핑'을 지우고 감성 발라더로 돌아온 황치열의 무대에 기대감이 수직 상승한다.

'불후의 명곡-작곡가 윤일상 편'은 오늘(11일) 1부에 이어 18일(토)까지 2주간 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

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