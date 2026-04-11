홍현희 5살子, 엄마 10kg 빼도 정확한 눈 "송혜교가 엄마? 절대 아니다" ('핑계고')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍현희가 거짓말 못 하는 5살 아들의 솔직함에 당황했던 일화를 털어놓으며 웃음을 안겼다.

Advertisement

11일 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'에는 "전성기는 핑계고"라는 제목으로 지석진과 허경환, 홍현희가 출연한 영상이 게재됐다.

이날 홍현희는 허경환에게 "끝나고 집에 가서 아기 좀 봐라"고 하자, 그는 "준범이 초등학교 들어가면 가겠다. 대화가 돼야 한다"라고 했다. 이에 홍현희는 "5살이면 대화 잘 된다"라면서 "가끔 나한테 '현희 씨 뭐 하는 거냐'라고 한다. 너무 웃기다"라면서 웃었다.

그러자 유재석은 "아이들 키우다 보면 때로는 너무 지치기도 하고 힘들기도 한데 너무 재미있다. 웃게 된다"라면서 "아들 지호 때문에도 웃지만 아무래도 딸 나은이 때문에 많이 웃는다"라고 말했다. 이어 그는 "어제 나은이가 '아빠 내가 줄게. 손 펴봐'라면서 선물을 준다더라"면서 "'이 뺐다'면서 이를 주더라"며 9살 딸의 귀여운 일화를 전했다.

Advertisement

홍현희는 "밤 10시에 자려고 누웠는데 준범이가 '엄마 메이크업하고 와'라고 하더라. 이유는 모르겠다"라고 하자, 허경환은 "순간 너무 못생겨 보였나"라고 해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

홍현희는 "이쓴 씨도 '그거에 긁히면 진 거다'고 했는데, 내가 긁혔다"라면서 "준범이가 처음 본 여자가 나지 않나. 광고에 송혜교 씨 나오고 하면 '엄마다'라고 하면 바로 '아니다'라고 한다"라면서 5살 아들의 정확한 눈에 당황했던 일을 떠올렸다.

이어 홍현희는 "엄마 예쁘냐고 물어보면 아니라고 한다. 그래서 아직 예쁘다는 소리를 못 들어봤다"라면서 "예전에 안현모가 집에 놀러 왔는데, 낯가림 있던 아이가 예쁜 이모 앞에서는 애교를 부리더라"라고 해 웃음을 안겼다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com