'초통령'에 장사 없네..아이브, 블랙핑크X르세라핌 꺾고 걸그룹 브랜드평판 1위

그룹 아이브(IVE)가 23일 예스24 라이브홀에서 열린 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+) 발매기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.02.23/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] '초통령' 걸그룹 아이브가 걸그룹 브랜드평판 정상을 차지했다.

Advertisement

한국기업평판연구소는 걸그룹 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 지난 3월 12일부터 이달 12일까지 측정한 브랜드 빅데이터 4724만7527개를 분석하여 걸그룹 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 측정했다. 걸그룹 브랜드 평판지수는 걸그룹에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있는 지표다.

4월 걸그룹 브랜드평판 30위 순위는 아이브, 블랙핑크, 르세라핌, 에스파, 키키, 트와이스, 오마이걸, 레드벨벳, 우주소녀, 프로미스나인, ITZY, 마마무, 베이비몬스터, 하이키, 하츠투하츠, 에이핑크, 피프티피프티, 엔믹스, 아일릿, 아이들, 스테이씨, 소녀시대, 케플러, 키스오브라이프, 걸스데이, 트리플에스, EXID, 캣츠아이, 비비지, 유니스 순이었다.

특히 걸그룹 브랜드평판 ?1위를 기록한 아이브 브랜드는 참여지수 14만1712 미디어지수 120만9475 소통지수 228만8046 커뮤니티지수 273만3274가 되면서 브랜드평판지수 637만2506으로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 669만379와 비교해보면 4.75% 하락했다.

Advertisement

2위는 블랙핑크가 차지했다. 블랙핑크 브랜드는 참여지수 9만3772 미디어지수 91만5239 소통지수 139만261 커뮤니티지수 355만9593이 되면서 브랜드평판지수 595만8864로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 649만3036과 비교해보면 8.23% 하락했다.

Advertisement

3위, 르세라핌 브랜드는 참여지수 4만3656 미디어지수 26만3306 소통지수 123만5898 커뮤니티지수 73만602가 되면서 브랜드평판지수 227만3462로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 167만3954와 비교해보면 35.81% 상승했다.?

4위, 에스파 브랜드는 참여지수 5만2088 미디어지수 37만100 소통지수 91만4309 커뮤니티지수 90만9487이 되면서 브랜드평판지수 224만5984로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 181만2812와 비교해보면 23.90% 상승했다.

Advertisement

5위, 키키 브랜드는 참여지수 126,548 미디어지수 34만3076 소통지수 76만1973 커뮤니티지수 91만6059가 되면서 브랜드평판지수 214만7655로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 242만9041과 비교해보면 11.58% 하락했다.?

Advertisement

한국기업평판연구소 구창환 소장은 "걸그룹 브랜드평판 4월 브랜드 빅데이터 분석결과, 아이브 브랜드가 1위를 기록했다"며 "아이브 브랜드에 대한 링크분석에서는 '올킬하다' '공개하다' '기록하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '뱅뱅' '패션' '월드투어'가 높게 나왔다. 아이브 브랜드에 대한 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 92.98%로 분석됐다"고 브랜드 빅데이터 분석했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com