유튜버 '약뿌', 서소문 붕괴사고 희생자 유족이었다 "감리단장 父 세상 떠나, 책임강 강했던 분"

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[스포츠조선 김소희 기자]최근 약국을 인수하자마자 위층 병원이 폐업해 운영 위기에 처했다는 사연으로 안타까움을 안겼던 약사 유튜버 부부가, 이번에는 갑작스러운 사고로 가족을 잃는 비극을 겪은 사실이 알려져 충격을 주고 있다.

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지난 27일 약사 부부 유튜브 채널 '약쀼 Yakbbu' 커뮤니티에는 '제가 세상에서 제일 존경하고 사랑하던 아버지가 돌아가셨습니다'라는 제목의 글이 게재됐다.

채널 운영자는 해당 게시물을 통해 "아버지는 서소문 고가차도 철거 현장에 감리단장으로 일하셨다"며 "새벽 5시에 일어나 온 가족을 위해 기도하며 하루를 여셨고, 제가 아는 누구보다 가정적이신 분이었다"고 회상했다.

이어 "책임감이 강하시고 본인이 하는 일에 큰 자부심을 느끼셨던 분"이라며 갑작스럽게 세상을 떠난 아버지를 향한 그리움을 전했다.

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또 "추모해주신 모든 약사님들과 모든 분들께 정말 감사드린다"며 "이번 주는 아무래도 영상을 올리지 못할 것 같다. 죄송하다"고 덧붙였다.

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앞서 지난 26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가차도에서는 철거 작업 도중 구조물이 붕괴하는 사고가 발생했다. 이 사고로 60대 남성 1명과 50대 남성 2명 등 총 3명이 숨지고 3명이 다쳤다. 현재 사망자 중 한 명이 '약쀼' 채널 운영자의 부친인 것으로 전해져 안타까움을 더하고 있다.

특히 '약쀼' 부부는 최근 제주도에서 새로운 삶을 시작하며 약국을 개업했지만, 예상치 못한 악재를 겪고 있다는 사연을 공개해 많은 이들의 응원을 받았던 상황이다.

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지난 5일 공개된 '개업 브이로그' 영상에서 이들은 권리금 3억6000만 원을 포함해 사실상 '영끌' 수준으로 제주도에 약국을 차렸다고 밝혔다. 그러나 이후 약국 인수 두 달 만에 위층 병원이 사라지면서 약국 운영이 심각한 타격을 입게 됐고, 권리금을 잃을 위기에 처했다고 털어놨다.

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실제로 지난 15일 업로드된 영상에서는 병원 폐업 이후 손님이 급감한 상황과 함께 막막한 심경을 전하기도 했다. 이와 관련해 부부는 지난 4월 말 법적 대응에 나선 상태인 것으로 알려졌다.

연이은 악재 속 갑작스러운 비보까지 전해지자 구독자들의 위로와 응원이 이어지고 있다.

누리꾼들은 "힘드신 와중에 아버지 일까지. 위로와 회복을 위해 기도하겠다", "삼가고인의 명복을 빈다", "수많은 사람들의 안정을 위해 노력하신 고인에게 감사드린다", "상상도 가지 않는 슬픔이지만, 힘내시길 바란다" 등의 댓글을 남기며 애도의 뜻을 전하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com