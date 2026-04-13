윤도현 "건강검진 결과 유독 늦더니 희귀암 판정, 1차 치료 실패후 방사선으로 완치"(먹을텐데)

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[스포츠조선 김소희 기자] 윤도현이 암 판정을 받았던 당시를 떠올렸다.

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13일 유튜브 채널 '성시경'에는 "성시경의 만날텐데 l 윤도현. 오랜만에 음악 이야기 너무 재밌었습니다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 윤도현은 건강한 근황을 전하며 과거 암 투병 당시를 담담하게 회상했다. 그는 "지금은 몸이 괜찮다"며 "암은 건강검진을 통해 발견하게 됐다"고 말문을 열었다.

이어 "원래는 결과를 서면으로 받기로 했는데, 유독 결과가 늦어졌다. 이상하다고 생각하던 차에 병원에서 '직접 결과를 들으러 오셔야 할 것 같다'고 연락이 왔다"며 "서면으로 받기로 했는데 왜 가야 하냐고 물었더니, '조금 안 좋은 부분이 있다'고 하더라"고 당시를 떠올렸다.

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윤도현은 "그때 심장이 정말 많이 뛰었다. 각오는 했지만 긴장이 됐다"며 "병원에 가서 아무렇지 않은 척 '암이냐'고 물었는데, 의사가 '네'라고 답했다. 그 순간 얼굴이 확 빨개졌다"고 말했다. 이어 "내가 너무 긴장하자 의사가 '죽는 병 아니니 너무 걱정하지 말라. 충분히 치료할 수 있다'고 안심시켜줬다"고 덧붙였다.

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당시 윤도현이 진단받은 병은 '위말트 림프종'으로 알려졌다. 그는 "희귀암이라는 말에 더 두려웠지만, 그냥 말그대로 희귀암일뿐 위독한 병은 아니었다"며 약물 치료로 충분히 호전될 수 있는 암이라고 설명했다.

다만 규칙적인 생활과 약물 치료에도 불구하고 한 번에 완치되지는 않았다고. 윤도현은 이후 약 30일간 방사선 치료를 받은 끝에 완치 판정을 받았다고 전해 많은 이들의 안도를 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com