로제·리사, 코첼라서 얼굴 맞댄 채 떼창…빅뱅 무대에 ‘찐팬 모드’

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[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 로제가 리사와 함께 코첼라 현장을 찾아 빅뱅의 무대를 직접 즐기며 'YG 패밀리' 재회를 완성했다.

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로제는 최근 자신의 SNS에 "오빠들"이라는 짧은 글과 함께 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 미국 코첼라 무대에 오른 빅뱅 지드래곤, 태양, 대성의 퍼포먼스가 담겼다. 무대 위 세 사람은 히트곡과 솔로곡을 오가며 압도적인 에너지를 쏟아냈다.

특히 현장을 찾은 로제와 리사의 모습이 눈길을 끌었다. 공개된 영상 속 로제는 금발 헤어에 블랙 가죽 재킷을 매치한 채 카메라를 향해 밝은 표정을 짓고 있다. 옆에 앉은 리사와 함께 몸을 밀착한 채 노래를 따라 부르며 공연에 몰입한 모습이 포착됐다. 두 사람은 환하게 웃으며 음악에 맞춰 고개를 흔드는 등 자연스러운 리액션으로 현장의 열기를 전했다.

또 다른 장면에서는 무대 위 빅뱅 멤버들의 퍼포먼스가 담겼다. 강렬한 조명 아래 지드래곤과 태양, 대성은 완벽한 호흡으로 무대를 장악했고 로제는 이들의 계정을 태그하며 "Oh yes please."라는 문구로 뜨거운 반응을 보였다.

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빅뱅은 데뷔 20주년을 맞아 처음으로 코첼라 무대에 올라 약 1시간 동안 총 17곡을 선보이며 글로벌 팬들을 열광시켰다. 앞서 2020년 라인업에 이름을 올렸지만 팬데믹으로 무산됐던 무대였기에 의미를 더했다.

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오랜만에 한자리에 모인 YG 아티스트들의 모습은 팬들에게 반가움을 안겼다. 로제와 리사의 자연스러운 응원과 빅뱅의 무대가 맞물리며 'YG 패밀리'의 상징적인 순간이 완성됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com