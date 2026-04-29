'55세' 김정난, 30년째 50kg 유지 비결 공개..3kg 또 뺐다 "차기작 준비"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김정난이 30년째 50kg을 유지하는 비결로 '10분 홈트 루틴'을 공개했다.

Advertisement

29일 김정난의 유튜브 채널에는 '30년째 50kg 유지하는 김정난 10분 홈트 루틴 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 그는 "집에서 할 수 있는 운동을 나도 자주 찾아본다"며 일상 속에서 꾸준히 실천 중인 간단한 운동법을 소개했다.

김정난은 의자와 밴드를 활용한 홈트레이닝을 중심으로 다양한 동작을 선보였다. 먼저 힙 어브덕션 동작에 대해 "스쿼트보다 강력한 힙업 운동"이라며 고관절을 열어준다는 느낌으로 진행하는 것이 중요하다고 설명했다. 이어 밴드를 활용한 하체 운동으로 엉덩이와 허벅지 탄력을 동시에 잡을 수 있다고 덧붙였다.

Advertisement

상체 운동도 빠지지 않았다. 그는 의자에 밴드를 걸고 진행하는 팔 운동으로 팔뚝 라인 정리에 도움을 줄 수 있다고 밝혔고, 등과 어깨 근육을 자극하는 동작으로 자세 교정과 거북목 완화 효과까지 기대할 수 있다고 강조했다. 또한 "밴드가 없다면 수건으로도 충분히 대체 가능하다"며 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 점을 장점으로 꼽았다.

Advertisement

특히 김정난은 발뒤꿈치를 들어 올리는 간단한 동작을 "가장 좋은 운동"으로 소개하며 종아리와 발목 근력 강화뿐 아니라 건강 관리에도 도움이 된다고 전했다. 그는 "매일 조금씩이라도 꾸준히 하는 게 중요하다"고 강조했다.

이와 함께 김정난은 다이어트와 피부 관리 노하우도 공개했다. 최근 차기작 촬영을 앞두고 약 3kg을 감량했다는 그는 "살이 빠지면서 피부 처짐이 느껴져 홈케어를 병행하고 있다"고 밝혔고, 콜라겐 마스크팩과 넥크림 등을 활용한 관리법을 소개했다.

Advertisement

또한 "아무리 관리를 해도 중력을 이길 수는 없다"며 현실적인 고민을 털어놓으면서도, "중요한 건 꾸준함과 수면"이라고 강조해 공감을 자아냈다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com