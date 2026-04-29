'사건반장' 측 "'합숙맞선' 상간녀 지목 A씨, 거짓말"…영상 복원 초강수

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[스포츠조선 김준석 기자] '합숙맞선' 상간녀로 지목된 A씨가 "사건반장이 사과했다"고 주장한 가운데, JTBC 사건반장 측이 "명백한 거짓말"이라며 강경 대응에 나섰다.

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'사건반장'은 29일 방송을 통해 A씨가 SNS에 올린 입장문에 대해 "명백한 거짓말"이라고 밝혔다.

앞서 A씨는 "사건반장이 사실관계를 충분히 반영하지 않았고, 이후 잘못을 인정해 관련 영상과 기사를 정리했으며 합의를 요청했다"고 주장한 바 있다.

이에 대해 제작진은 "A씨가 언론중재위원회에 정정보도를 요구하며 제소했지만, 당시 보도는 2022년 6월 수원가정법원 안양지원 판결문을 근거로 한 객관적 사실이었다"며 "정정에 응할 이유가 없었다"고 선을 그었다.

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또한 방송 영상 삭제에 대해서는 "잘못을 인정해서가 아니라 방송 이후 A씨가 겪은 상황을 고려한 인간적인 호의였다"고 설명했다.

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이어 "언중위 중재 과정에서 A씨가 제소를 취하했음에도 '사건반장이 잘못을 인정했다'는 주장을 했다"고 반박했다.

제작진은 방송에 앞서 A씨에게 게시물 삭제 및 정정을 요구했으며, A씨는 방송 직전 해당 글을 삭제한 것으로 전해졌다.

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결국 '사건반장' 측은 삭제했던 영상을 즉각 복원하며 강경한 입장을 재확인했다. 제작진은 "앞으로 발생할 법적 책임은 A씨에게 있다"고 강조했다.

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앞서 지난 1월 '사건반장'은 "남편의 상간녀가 연애 예능에 출연 중"이라는 제보를 다뤘고, 이후 합숙맞선 출연자 A씨가 해당 인물로 지목되며 논란이 확산됐다. A씨는 이후 프로그램에서 통편집됐다.

narusi@sportschosun.com