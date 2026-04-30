"직접 통보는 5%뿐" 진태현 하차 논란의 반전...업계 관행이었다

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 진태현의 하차를 둘러싼 '예의 논란'이 이어지는 가운데, 방송가의 통보 방식이 재조명되고 있다.

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29일 유튜버 '연예 뒤통령이진호'는 자신의 채널을 통해 진태현의 하차 비하인드를 집중 취재했다.

영상에 따르면 진태현은 약 2년간 프로그램에 출연해왔으나, 하차 통보를 직접이 아닌 매니저를 통해 전달받았다고 밝혔다.

이 같은 사실이 알려지자 일부 시청자들 사이에서는 "이별에 대한 예의가 부족했다"는 비판이 제기됐다.

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하지만 취재 결과, 방송가에서는 하차와 같은 민감한 사안을 출연자에게 직접 전달하기보다 매니저를 통해 우회적으로 전달하는 경우가 대부분인 것으로 알려졌다.

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영상은 "예능, 드라마, 영화 등 장르를 막론하고 하차 통보의 약 95%는 매니저를 통해 이뤄진다"며 "당사자에게 직접 전달되는 경우는 약 5%에 불과하다"고 설명했다.

이는 출연자에게 주는 충격을 최소화하고, 소속사를 통한 공식 커뮤니케이션을 유지하기 위한 업계 관행으로 해석된다.

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특히 제작진 입장에서도 자신들이 캐스팅한 출연자를 하차시키는 경우가 적지 않아, 직접 통보를 꺼리는 경우가 많다는 분석이다.

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시청률 하락이나 프로그램 개편 등 외부 요인에 의해 불가피하게 결정되는 경우도 많다는 점도 언급됐다.

한편 진태현은 앞서 자필 편지를 통해 "매니저를 통해 하차 관련 설명을 들었다"고 밝히며 프로그램에 대한 애정을 드러낸 바 있다.

이후 하차를 둘러싼 해석이 이어지고 있는 가운데, 업계의 통상적인 관행까지 함께 주목받는 모양새다.

narusi@sportschosun.com