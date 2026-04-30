이종혁 "BTS 뷔 아버지와 절친…맥주·당구·노래방까지"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이종혁이 방탄소년단 멤버 뷔의 아버지와의 특별한 인연을 공개했다.

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29일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 이종혁이 출연해 아들 탁수와 관련된 이야기를 전했다.

이날 김국진은 "첫째 탁수의 라이벌이자 롤모델이 BTS 뷔라던데"라고 질문했고, 이종혁은 "뷔 아버님과 같은 동네에 살았다. 맥주도 마시고 당구도 치는 사이"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

이어 그는 "노래방도 같이 간다. '형님 오늘 뭐 부를까요?' 하면 '오늘은 조용필로 가자'고 하신다. 그러면 조용필 노래만 30곡을 부른다"고 말해 웃음을 안겼다.

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이종혁은 이러한 인연이 아들 탁수에게도 영향을 미쳤다고 전했다.

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그는 "뷔 아버지와 친하게 지내다 보니까 탁수가 '나도 어떻게 될지 모른다. 부러워하지 말라'고 하더라"며 "그런 마음가짐이 좋았다. 프로필에 '효도하겠습니다'라고 써놨다"고 밝혀 훈훈함을 더했다.

또한 탁수는 스타쉽엔터테인먼트로부터 아이돌 제안을 받은 사실도 공개됐다.

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이종혁은 "일산에서 강남까지 오가며 연습하기가 쉽지 않았고, 주말에도 연습해야 해 학업과 병행하기 어려웠다"며 결국 연습생 생활을 이어가지는 못했다고 설명했다.

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한편 이종혁은 이날 방송에서 가족과 관련된 다양한 에피소드를 공개하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

narusi@sportschosun.com