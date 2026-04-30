서인영, '마녀손톱'으로 용변 뒤처리 비법 공개…"손목 스냅 중요"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 이른바 '마녀손톱'과 관련한 현실적인 고민에 솔직하게 답했다.

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29일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '집에서 하루 종일 된장찌개 끓이고 김밥 마는 서인영 최초공개 (-10kg 다이어트 김밥)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 구독자 질문에 답하는 시간을 가졌다.

특히 "손톱이 너무 긴데 화장실 뒤처리 불편하지 않냐"는 질문이 나오자 웃음을 터뜨렸다.

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그는 "아는 언니들도 많이 물어본다. '볼일 보고 어떻게 닦느냐'고 한다"며 "휴지가 있으면 손톱을 좀 숨겨야 된다"고 답했다.

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이어 "손목 스냅이 중요하고 손이 좀 유연해야 한다"며 직접 동작을 시연해 현장을 웃음바다로 만들었다.

서인영은 "이렇게 부드럽게 하면 된다"고 설명하며 특유의 쿨한 입담을 이어갔다.

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영상에서는 요리와 다이어트 비결도 함께 공개됐다. 서인영은 직접 된장찌개와 김밥을 만들며 일상을 공유했고, "쌀을 끊은 지 7개월 됐다"며 체중 감량 비법을 전했다.

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한편 서인영은 구독자들과 적극적으로 소통하며 솔직한 답변을 이어가고 있어 눈길을 끌고 있다.

narusi@sportschosun.com