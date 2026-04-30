서인영, 리프팅 시술 후 확 달라졌다 "늘어진 살 붙어..마취 없이 받아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 서인영이 피부 리프팅 시술 경험을 솔직하게 전했다.

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29일 서인영의 유튜브 채널에는 '마녀손톱으로 야무지게 저당김밥 싸먹고 -10kg 뺀 서인영'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 서인영은 최근에 온다 리프팅을 받았다고 밝혔다.

그는 "리프팅 뭐가 좋아요?"라는 질문에 "늘어진 게 딱 살짝 붙는 거다. 살이 쫙 빠진 것 같다"고 설명하며 온다 리프팅 효과에 대해 언급했다.

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이어 평소 피부 관리에 대해 "얼굴에 온다 리프팅을 되게 많이 하고 슈링크도 많이 한다. 나는 생으로 받는다. 안 아프다"고 말해 눈길을 끌었다.

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이에 제작진이 "독하다"라고 반응하자 서인영은 "여기까지 버텼으면 독한 거 아니겠냐"며 특유의 직설적인 화법으로 웃음을 자아냈다.

또한 이날 서인영은 '저당 김밥'과 된장찌개를 직접 만드는 요리 과정을 공개했다. 서인영은 잡곡밥과 어묵, 계란, 멸치 등을 활용한 다이어트 김밥을 소개하며 "밥이 당뇨 밥이라고 되어 있다. 요즘 7개월째 쌀밥을 줄이고 있다"고 설명했다.

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완성된 음식을 맛본 제작진은 "진짜 시원하고 맛있다"며 호평했고, 서인영은 "맛있게 먹어주면 제일 기분이 좋다"며 뿌듯함을 드러냈다.

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jyn2011@sportschosun.com