31기 정희, 영식·정숙 러닝에 오열하더니 "바람핀 남친 본 느낌" 질투(나솔)[종합]

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[스포츠조선 김소희 기자]'나는 SOLO'(나는 솔로) 31기가 로맨스 태풍을 맞았다.

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29일(수) 방송된 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 두 번째 데이트 후 더욱 감정이 소용돌이치는 31기의 로맨스 전쟁이 펼쳐졌다.

두 번째 데이트에서 정희는 자신이 원하던 영식과 상철의 선택을 받아 '게국지 맛집'에서 식사를 즐겼다. 하지만 정희의 시선을 영식에게만 쏠려 있었고, 정희는 식당 사장님이 서빙을 하러 오자, "두 남자 중 누가 더 괜찮은 것 같냐?"라고 돌발 질문했다. 사장님은 식사비 결제 중 정희에게만 "영식의 인상이 조금 더 나은 것 같다"고 귀띔했다. 이에 입꼬리를 올린 정희는 상철과 먼저 '1:1 대화'에 들어갔는데, 두 사람은 겉도는 대화만 나눴다. 특히 정희는 계속 시계를 보면서 대화에 집중을 못했고, "('솔로나라'에서) 마음 가는 대로 하자"고 해 상철에게 선을 그었다.

뒤이어 영식과 마주앉은 정희는 계속 질투와 불안을 감추지 못했다. 정희는 "상철 님과 얘기할 땐 편안했는데, 영식 님과 대화하면 답답하다"며 영식의 확신을 요구했다. 하지만 영식은 "정희 님이 1순위인 건 맞지만, 다른 사람도 알아보고 싶다"고 말했다. 비슷한 시각, 정숙은 숙소에서 혼자 '고독 정식'으로 짜장면을 먹었다. 이후 그는 제작진 앞에서 "아침에 영식 님과 러닝을 하며 호감을 느끼긴 했지만, 정희-영식 님이 관계가 돈독한 걸 아니까 힘들었다. 어디로 가야 할지 모르겠다"며 복잡한 속내를 털어놨다.

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옥순과 영호의 데이트는 초반부터 찐 커플 같은 분위기를 형성했다. 두 사람은 이미 서로의 연애관과 일상적인 모습에 대해 깊이 있는 이야기를 나눴고, 영호는 감정 기복이 심하거나 '욱하는' 성향을 선호하지 않는다고 밝혔다. 옥순은 "영호는 나를 욱하게 만들 사람이 아닌 것 같다"며 직진을 이어갔다. 영자와 영철의 데이트에서는 시작부터 끝까지 엇갈린 가치관이 드러나 긴장감이 형성됐다. 영철은 영자의 질문에 게속 "모르겠다"며 회피성 반응을 보였고, 영자는 "모르겠다는 말, 금지!"라며 불편한 감정을 내비쳤다. 데이트 후 영자는 제작진과의 인터뷰에서 "(영철 님은) 제 스타일이 아닌 것 같다"라고 관계를 정리했고, 영철도 "호감은 조금 있는데 잘 모르겠다"고 혼란스러워했다.

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영숙은 광수와 데이트 시작부터 서먹한 분위기를 풍겼다. 광수는 영숙의 마음이 이미 다른 곳에 있다고 판단하고 담담하게 응원의 말을 건넸다. 그런데 영숙은 돌연 숙소로 돌아가는 차 안에서 눈물을 펑펑 쏟았다. 그 이유는 광수가 "영철 님 앞에서 영숙 님이 가장 찐 텐션으로 웃은 것 같다"고 한 말 때문이었다. 영숙은 "광수 님의 얘기를 듣고서야 뒤늦게 제 마음을 깨달았다"고 해 광수는 물론 3MC 데프콘, 이이경, 송해나까지 당황케 했다. 숙소에 돌아온 광수는 혼자 방에 들어가 눈물을 쏟았다. 그런데도 영숙은 광수와 함께 있는 영철을 보자마자 불러내 "아까 데이트에서 광수 님이 '내가 영철 님과 있을 때 가장 해맑았다'고 하더라"며 뒤늦게 자신의 감정을 깨달았다고 어필했다. 하지만 영철은 "말이 아니라 행동으로 증명해 달라"며 쉽게 마음을 열지 않았다.

대화를 마친 영숙은 공용 거실로 돌아와 영철의 옆자리에 앉았지만, 근처서 경수와 순자가 대화를 나누자 영철과의 대화에 집중하지 못했다. 그러더니 영철이 화장실을 간 사이, 바로 경수에게 "저랑 대화 좀"이라며 불러냈다. 이에 순자는 제작진과의 인터뷰에서 "저랑 잘 얘기하고 있는데 영숙 님이 확 채간 느낌이었다"며 불편한 감정을 드러냈다. 영숙은 경수와 '1:1 대화'를 자신에 대한 생각을 물었다. 경수는 "두 분(순자·영숙)을 계속 생각하고 있다"고 고백했고, 영숙은 "저도 (관심 있는 분이) 두 명이다"라며 영철과 경수를 언급했다. 그러자 경수는 "나중에 '슈퍼 데이트권'을 따면 영숙 님에게 쓰겠다"고 해 영숙의 마음을 뒤흔들어 놨다.

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비슷한 시각, 영수 역시 영자와의 관계를 진전시키기 위해 대화에 나섰다. 영수는 "나는 (순자와) 완전히 정리를 했다"고 말문을 열며 "내일부터는 너만 더 알아볼 것"이라고 직진을 선포했다. 이에 영자는 "무슨 말인지 알겠다"며 영수의 마음을 접수했다. 정희와 영식 역시 숙소에서 다시 대화를 나눴다. 이때 정희는 "앞으로 질투가 나거나 그러면, (영식 님과의 관계를) 정리를 할 수도 있을 것 같다"고 초강수를 뒀다. 하지만 영식은 "정희 님이 제일 큰 건 맞지만, 다른 사람도 알아보고 싶다"는 입장을 고수했다. 결국 두 사람은 "내일 밤이나 모레 아침에 얘기하자"며 어색하게 자리를 마무리했다.

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한편 순자는 영숙과 경수가 돌아오기만을 기다렸는데 2시간 가까이 두 사람이 돌아오지 않자 분노했다. 얼마 후 두 사람이 공용 거실에 나타나서도 계속 붙어 있자, 순자는 옆에 있는 옥순에게 "아, 열 받아"라며 섭섭함을 폭발시켰다. 결국 순자는 "경수 님, 저랑 산책 좀"이라며 그를 불러냈고, "심경에 변화 생겼냐?"라고 대놓고 물었다. 경수가 "크진 않다. 지금 상태에서는 (1순위는) 너!"라고 답했지만, 다시 순자가 "그럼 '슈퍼 데이트권' 따면 영숙 님에게 쓸 거냐?"고 질문하니까 "노코멘트 해도 돼?"라고 해 순자의 분노 버튼을 눌렀다. 직후 순자는 제작진 앞에서 "저 사람이 날 가지고 노나? 확신을 주지 않는 사람한테는 매력이 반감되는 편"이라고 서운함을 토로했다.

영숙은 경수가 없는 사이, 뭔가 서먹해진 영철에게 "얘기 좀 하자"고 말했다. 영철은 솔직하게 "(영숙 님이) 보여준 게 없는 사람(경수)에게 더 끌린다는 게 중요한 것 같다"며 자신보다 경수에게 관심을 갖는 영숙에게 섭섭함을 드러냈다. 영숙은 "그럼 본인은 누구에게 더 관심이 있냐? 나랑 영자 님 중에?"라고 물었고, 영철은 "대답하기 싫다"면서도 "외모나 성격이 자연스러운 걸 추구한다"고 답했다. 영숙은 "딱 영자 님이네"라며 대화를 종결시켰다. 서먹하게 자리가 마무리된 가운데, 영숙은 제작진과의 인터뷰에서 "영철 님의 어투가 좀 세게 느껴져 감당하기 어렵겠다는 생각이 들었다. 그러면 나한테 남은 사람은 경수 님"이라고 밝혔다. 뒤이어 영숙은 순자에게 "따로 대화 좀 하자"면서 경수에게 직진하겠다는 결심을 전했고, 순자는 "앞으로 제 마음을 털어놓을 순 없을 것 같다"며 영숙과 경쟁자로 완전히 갈라섰음을 통보했다.

직후 예고편에서는 정희가 정숙과 '모닝 러닝 밀회'(?)를 즐긴 영식을 보고 "바람 핀 남자친구를 보는 느낌"이라고 싸늘하게 대하는가 하면, 옥순이 "(순자가 경수를) 거의 묶어 놨다. 둘이 안 어울려"라며 영숙 편에 서는 모습이 담겨 긴장감을 조성했다. 더욱이 순자가 이들의 대화를 우연히 듣는 장면까지 포착돼 본격 균열이 시작된 31기의 로맨스 전쟁에 대한 궁금증을 드높였다.

31기 솔로남녀의 양보 없는 러브 레이스는 5월 6일(수) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송되는 '나는 SOLO'에서 만날 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com