전현무, 러닝하더니 살 빠졌네..'펀런크루' 박지현→배나라 옆 훈남 비주얼 폭발(나혼산)

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[스포츠조선 김소희 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 전현무가 마침내 '펀런 크루'를 창단한다. '크루장' 전현무와 함께 박지현, 데이식스 도운, 배나라가 합류해 펀런 크루 1기 '무도라지'가 탄생한다.

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오는 5월 1일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 문기영 정지운)에서는 전현무의 '펀런 크루 1기' 탄생 현장이 공개된다.

'펀런'의 선두주자인 전현무가 드디어 '펀런 크루'를 결성한다. '펀런'의 시작과 함께 크루 모집 홍보에 나섰던 전현무가 그 결실을 맺은 것. '크루장' 전현무는 1기 멤버로 러닝 초보인 박지현과 도운, 그리고 '펀런' 추종자인 배나라를 푸르른 동해 앞으로 소집한다. 박지현과 도운은 "도대체 '펀런'이 뭘까?"라는 호기심을 품고 부름에 응했다고 밝혀 웃음을 자아낸다.

공개된 사진 속에는 '펀런 크루 1기' 멤버인 박지현, 도운, 배나라의 어색한 첫 만남 현장과 이 순간을 멀리서 흐뭇하게 지켜보는 '크루장' 전현무의 모습이 담겨 폭소를 자아낸다. 전현무는 '펀런 크루 1기'로 세 사람을 선택한 남다른 이유가 있다고 밝혀 궁금증을 더한다.

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그런가 하면 '펀런 크루장' 전현무의 예상치 못한 크루 창단 식순(?)에 크루 멤버들이 당황하는 모습도 공개된다. 갑자기 시작된 크루 입단 테스트를 시작으로 어디서도 보지 못한 '크루 합격 증서(?)'까지, 오직 '펀런 크루'이기에 경험할 수 있는 진행이 이어진다.

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특히 '크루장' 전현무의 진심이 담긴 '크루 합격 증서'와 함께 '펀런 크루 1기'의 팀명인 '무도라지'가 공개되자, 감탄과 감동에 이어 "이거 진짜 별로다"라는 솔직한 반응이 쏟아져 폭소를 안길 예정이다. 창단식부터 순탄치 않은 '펀런 크루 1기 무도라지'의 첫 러닝은 어떤 모습일지 기대가 쏠린다.

'펀런 크루 1기 무도라지' 창단 현장은 오는 5월 1일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com