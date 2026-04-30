'모자무싸' 강말금, 흔들림 없는 팩트 폭격…맞말 퍼레이드

사진 제공=스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

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[스포츠조선 안소윤 기자] '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 강말금이 냉철한 통찰력과 따뜻한 휴머니즘을 겸비한 품격 있는 면모로 사랑을 받고 있다.

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JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(극본 박해영, 연출 차영훈, 이하 '모자무싸')는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다. 강말금은 극 중 영화 제작사 '고박필름'의 대표 고혜진 역을 맡았다.

강말금은 인물들의 불안과 충돌이 극대화되는 순간마다 냉철한 통찰과 흔들림 없는 실행력으로 고혜진(강말금)이 가진 원칙의 무게와 어른의 품격에 빠져들게 하고 있다. 매회 바른말, 옳은 말로 현실을 직시하게 만드는 일침은 스스로를 되돌아보게 만들며 고개를 끄덕이게 만든다. 이에 영화와 사람을 향한 투박하지만 깊은 애정을 품고 있는 고혜진의 품격 있는 촌철살인 대사를 짚어본다.

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고혜진은 아지트의 평화를 깨뜨리는 황동만(구교환)을 향해 가차 없이 '아지트 출입 금지'를 통보했다. 만나기만 하면 격렬하고 옹졸한 난장을 벌이며 분위기를 파국으로 몰아넣는 황동만과, 그를 향해 오랜 시간 쌓인 불만을 폭발시킨 박경세(오정세)의 대치가 결정적 계기가 된 것. 8인회의 균형이 깨지자 혜진은 단호한 결단을 내렸다.

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고혜진은 황동만에게 "친구들과의 만남이 내가 여유롭고 관대한 인간이라는 증명의 시간이 되길 바라는데, 너만 만나면 내가 악다구니만 남은 피곤에 쩐 인간이 돼"라며 관계의 피로를 더 이상 외면할 수 없음을 분명히 했다. 이어 "알지? 너 사람들이랑 대화 안 되는 거. 안 하는 거"라는 냉정한 진단과 함께, "나 100세까지 살 건데, 너 때문에 더 이상 스트레스받고 싶지 않다. 그래서 오늘부로 너 정리하려고"라며 반박할 수 없는 일침을 날렸다. 낮고 차분한 톤으로 3분 27초간 이어지는 대사에 흔들림 없는 확신을 실어, 말 한마디 한마디에 깊은 설득력을 더한 고혜진 표 차분한 팩트 폭격은 순식간에 시청자를 사로잡았다. 특히 황동만에게 필요했던 일침이자 애증 어린 대사에 강말금의 절제된 톤과 정확한 호흡이 눈 뗄 수 없는 흡입력을 선사하며 캐릭터의 성격을 선명하게 드러냈다.

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고혜진의 원칙은 남편 박경세와의 관계에서도 예외 없이 적용됐다. 분에 겨운 감정으로 눈에 불을 켠 채 황동만을 깎아내리는 박경세를 향해 혜진은 단호하게 "같은 급"이라며 그의 시선을 바로잡았고, 열등감에 흔들리며 폭주하는 박경세를 향해 황동만과 다를 바 없다는 점을 직설적으로 짚어냈다. 고혜진은 "당신 밑바닥 안 보려고 내가 죽기 살기로 데뷔시킨 거야"라며 박경세의 오만을 정면으로 반박한데 이어 "차원이 다른 인간이란 건 본인 스스로 보여주는 수밖에 없어"라는 말로 남편의 위선과 자격지심을 제압했다.

4부에서는 또 한 번 박경세를 향한 고혜진의 단호한 '참교육'이 이어졌다. 동만을 향해 무려 7개 항목에 걸친 장황한 독설을 쏟아낸 경세에게 혜진은 "내가 황동만 가슴에 대못까지 박아가며 출입 금지 시킨 게, 황동만 하나 꼴 보기 싫어서겠어? 황동만 때문에 미쳐 날뛰는 당신이 쪽팔려서지"라며 눌러온 분노와 부끄러움을 단호하게 환기시켰다. 나아가 "한 번만 더 해, 황동만 출입 금지 떼고 박경세 출입 금지 붙일 거니까"라는 강력한 경고를 날렸다. 경세가 감정에 휘둘려 스스로를 갉아먹는 태도를 더 이상 좌시하지 않겠다는 분명한 선언을 한 것. 공개된 자리에서의 절제된 태도와 달리, 사적인 순간에는 더욱 직설적이고 거침없는 언어로 내뱉은 고혜진의 진심 어린 촌철살인은 인물의 관계를 한층 입체적으로 그려냈다.

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영화 제작자로서 고혜진은 작품과 사람을 대하는 태도에서도 분명한 기준을 세웠다. 혜진은 마재영(김종훈) 감독의 시나리오에서 '여성의 필체'를 단번에 읽어내며 두 번째 작가를 물었지만 마재영이 본인 크레딧만 올리려 하자 "성공을 목전에 둔 남자는 눈멀기 좋아, 악인이 되기도 쉽고"라고 직언하며 성공을 눈앞에 둔 순간일수록 얼마나 쉽게 눈이 멀고 방향을 잃을 수 있는지를 냉정하게 짚어냈다.

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이어 혜진은 후배가 조금이라도 더 나은 선택을 하길 바라는 선배의 마음을 가감 없이 내비치며 "여전히 눈멀고 여전히 악으로 내달리는 자기 욕심만 있는 인간들은 출입 금지"라는 말로 자기 욕심에만 매몰된 이들에게는 단호하게 선을 그었다. 강말금은 제작사 대표로서의 가치관과 직업적 윤리를 동시에 담아내며, 진심 어린 말의 온도로 '어른 여자' 고혜진의 품격과 깊이를 완성했다.

한편 JTBC '모자무싸'는 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com