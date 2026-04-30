김신영, '前 소속사 사장' 송은이와 눈물 재회 "4년 만에 만나, 울컥울컥한다"(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자]김신영이 공황장애 당시 곁을 지켰던 송은이를 향해 고마움을 전한다.

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오늘(30일) 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 각종 예능 프로그램에서 활약 중인 '예능 대세' 김신영이 출연한다.

이날 방송에서 김신영은 공황장애를 고백하며, 당시 자신의 곁을 지켜주었던 송은이를 향해 진심을 고백해 눈길을 끈다. 과거 활동 중 갑작스레 찾아온 공황장애에 어려움을 겪었다는 김신영은 적극적인 인지행동 치료와, 매일 남산 케이블카를 6번씩 타며 공황장애를 극복하기 위해 노력했다고 밝혔는데. 이어 공황장애를 앓던 당시 송은이의 도움을 받았던 사연을 깜짝 고백하기도. 송은이와 함께 한 장거리 비행에서 김신영이 공황 증상을 호소하자, 송은이는 김신영을 위해 비행기 복도로 함께 나가 김신영과 종일 대화를 나눴다고.

송은이와의 대화로 공황을 이겨낸 김신영은 "사람은 혼자 살 수 없다는 것을 느꼈다"라며 송은이에게 조심스레 진심이 담긴 고마움을 전했다.

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한편, '옥탑방의 문제아들'을 통해 한 자리에 모인 송은이와 김신영은 방송 말미 울컥하는 모습을 보여 시선을 집중시킨다. 김신영은 소속사 결별 이후 4년 만에 마주한 송은이의 진심에 "울컥울컥한다"라며 재회에 대한 감동적인 소감을 전했다. 이에 송은이도 "신영이와의 방송이 그리웠던 것 같다"라며 진심을 내비치는데. 송은이X김신영의 뭉클한 재회 현장은 오늘) 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인 가능.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com