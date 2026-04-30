김용빈 "어린 나이에 일본에서 활동…공황장애로 힘들었다" ('편스토랑')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 김용빈이 공황장애로 힘들었던 시기를 털어놓는다.

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1일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '미스터트롯3' 최종 진(眞)을 차지하며 대세에 등극한 트로트 황태자 김용빈의 이야기가 공개된다. 김용빈이 23년 트롯 외길인생을 걸어오며 겪은 시련, 그 시련을 딛고 일어설 수 있었던 이유까지. 김용빈의 진솔한 이야기가 금요일 저녁 시청자들의 마음을 강하게 두드릴 것으로 보인다.

이날 공개되는 VCR 속 김용빈은 자신을 위해 대구까지 달려온 친구 추혁진을 반갑게 맞이한다. 트로트 경연 프로그램에 함께 출연하며 가까워진 두 사람은 동갑내기 절친 사이. 고깃집 아들인 추혁진은 김용빈을 위해 맛있는 고기를 한가득 가져왔고 김용빈 역시 병아리 편세프의 실력을 발휘, 꿀조합 음식들을 뚝딱 만들어 놀라움을 자아낸다.

이어 두 사람의 추억 토크가 시작된다. 대세 트로트 가수로 바쁜 나날을 보내고 있는 두 사람이지만, 이들에게도 견디기 힘든 시간이 있었다고. 김용빈은 "중학교 졸업 후 노래하러 일본으로 갔다. 그때 정말 힘들었다"라고 말한다. 경제적 어려움은 물론, 갑자기 찾아온 변성기 때문에 노래를 할 수 없게 됐고 어린 나이에 급기야 공황장애까지 겪게 됐다고.

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김용빈은 "7년 동안 아무것도 못하고 집에만 있었다"라고 회상하며 그 당시의 이야기를 자세하게 털어놓는다. 추혁진 역시 "가수의 꿈을 키우고 있었지만 돈이 없던 20대 시절, 도시락 하나로 하루를 버텼다"고 전한다. 솔직한 두 사람의 이야기에 '편스토랑' 식구들도 응원의 반응을 쏟아냈다는 전언이다.

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김용빈은 고향인 대구의 명물 음식들까지 뚝딱뚝딱 만들며 또 한 번 남다른 요리 센스를 입증했다고. 이번에도 "나 요리사 해도 될 것 같다", "나 요리 잘한다"라며 귀여운 요리 자신감을 터뜨린 병아리 편셰프 김용빈과 동갑 절친 추혁진의 유쾌한 만남은 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 5월 1일 오후 8시 30분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com