27기 현숙, 15기 영철 앞 오열 사태 "인기녀 바란 것도 아닌데 힘들어" ('나솔사계')

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[스포츠조선 이우주 기자] '나솔사계' 27기 현숙이 마음대로 되지 않는 러브라인으로 인해 눈물을 쏟아, 13기 상철과 25기 영자를 당황케 한다.

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30일(오늘) 밤 10시 30분 방송된 SBS Plus와 ENA 공동 제작 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '사계 데이트권'으로 인해 감정의 소용돌이에 휩싸이는 '한 번 더 특집' 솔로남녀 10인의 모습이 펼쳐진다.

이날 27기 현숙은 공용 거실에서 15기 영철과 마주앉아 신세한탄을 한다. 27기 현숙은 "내가 ('솔로민박'에서) 인기녀 포지션을 바란 것도 아니고, 뭔가 쌍방을 원한 건데 왜 이렇게 힘들지"라고 토로한다. 감정이 격해진 그는 결국 눈물을 쏟고 15기 영철은 "아직 안 끝났다"며 따뜻하게 위로한다. 이때 13기 상철과 25기 영자가 공용 거실로 들어와 27기 현숙의 오열 사태를 보고, 두 사람은 싸늘한 분위기에 놀라서 뒷걸음질을 친다. 27기 현숙은 자신에게 관심 있는 줄 알았는데 25기 영자와 데이트를 하고 돌아온 13기 상철의 모습에 실망해 급하게 자리를 뜬다.

난감해진 25기 영자는 13기 상철에게 "혹시 오늘 언니(27기 현숙)와 얘기 나눠본 적 있냐?"라고 묻는다. 13기 상철은 "아니"라며 고개를 흔든다. 25기 영자는 일어나 27기 현숙이 있는 여자 방에서 "언니, 뭐가 힘든 거냐? 13기 상철 님 때문이냐?"라고 조심스레 묻는다. 이어 그는 "13기 상철 님과 얘기하고 싶은 생각은 없냐?", "저는 13기 상철 님한테 진중하게 거절할까 생각 중"이라면서 27기 현숙을 다독인다. 하지만 27기 현숙은 이불을 뒤집어 쓴 채 묵묵부답한다. 나아가 27기 현숙은 여자들이 모두 모인 가운데, "내일 치마 입으려 했는데 갖다 버려야겠다"라며 13기 상철을 향한 섭섭함을 폭발시켜 25기 영자의 마음을 무겁게 만든다.

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그런가 하면 17기 순자도 20기 영식과의 '썸붕' 상황에 결국 눈물을 터뜨린다. 20기 영식과 이날 계속 싸늘한 분위기가 조성되자, 17기 순자는 제작진 앞에서 속상한 마음을 털어놓다가, "잠깐!"이라고 외친 뒤 인터뷰 중단을 요청한다. 눈물이 왈칵 터져 이를 진정시킨 17기 순자는 다시 자리에 앉아, "나의 잘못된 선택이…"라면서 후회되는 마음을 고백한다.

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과연 솔로남녀가 '사계 데이트권'을 누구에게 쓸지, 그리고 27기 현숙과 17기 순자는 눈물 사태 후 어떤 행동을 보일지는 30일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 '나솔사계'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com