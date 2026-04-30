김지민, ♥김준호 실직에 결혼 후회 "이렇게 일 없어질 줄 몰라, 괜히 만났다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김지민이 김준호에 살벌한 농담을 날렸다.

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김준호 김지민 부부의 유튜브 채널 '준호 지민'에서는 30일 '이게 롯데 영구결번 클라쓰?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

두 사람은 영원한 4번 타자 이대호를 집으로 초대해 식사를 대접했다. 세 사람은 평소에도 자주 만나는 절친 사이. 오랜만에 이대호를 만난 김준호는 "말끔해졌다 사람이. 스타일이. 느낌 있어졌다"고 칭찬했고 김지민 역시 "살도 좀 빠진 거 같다"고 칭찬했다.

김준호의 집에 처음 온 이대호는 "왜 초대 안 해주냐. 형이 너무 바빠서"라고 서운해했고 김준호는 "누가 바빠서? 이대호님이 바쁘지 제가 뭘 바쁘냐. 저 지금 프로 하나 하는데"라고 토로했다.

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이에 김지민은 "저는 일이 이렇게 없어질 줄 모르고 괜히 만났다. 일하는 남자가 멋있었는데"라고 농담했고 김준호 역시 "대호처럼 은퇴했다"고 너스레를 떨었다.

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제작진은 이대호에게 궁금한 질문들을 캡슐에 담았다. "복권 당첨vs롯데 우승" 질문지를 뽑은 이대호에 김준호는 "우리나라에 복권 당첨 되면 세금 떼고 10 몇 억을 받을 거다. 이제 은퇴도 하지 않았냐"고 꼬셨다. 하지만 이대호는 "솔직히 저는 롯데 우승이 되면 좋겠다. 저는 10억 없이도 산다"고 밝혀 박수를 받았다. 이에 김준호는 "그러면 바꾸겠다. 미국 복권 1조"라고 질문을 바꿨지만 이대호는 "그러면 1조 받아야겠다. 1조 받아서 롯데를 사겠다"고 당당하게 밝혔다. 김준호는 "스케일이 다르다"고 감탄했고 이대호는 "1조 받고 롯데 사서 롯데 우승시키겠다"고 선언했다.

그러자 한화 팬인 김준호는 "나도 똑같은 질문해달라"며 한화의 우승 대신 복권 15억 당첨을 뽑았다. 이에 이대호는 "형은 2억이어도 할 거 아니냐. 한화와 상관없지 않냐. 1억이어도 할 거 아니냐"고 정곡을 찔렀고 김준호는 "올해 준우승만 해도 행복하다"며 웃었다.

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wjlee@sportschosun.com