'하시2' 김장미, 결혼 6개월만에 '언더붑 만삭' 화보..파격적인 D라인

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[스포츠조선 이게은기자] '하트시그널2' 출신 김장미가 파격적인 만삭 화보를 공개했다.

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30일 김장미는 자신의 SNS에 장문의 글을 남기며 엄마가 된 소감을 전했다.

그는 "어릴 때 우리 집 거실에는 늘 큰 자개장이 있었다. 어린 내 눈에는 그저 너무 크고, 너무 낯선 가구였다. 시간이 지나면서 그 자개장을 다시 보게 됐다. 손으로 새긴 디테일, 쉽게 닳지 않는 단단함, 먼 타국까지 함께 건너온 시간들. 예전엔 촌스럽다고 생각했던 것이 어느 순간 아름답게 느껴졌다"라고 말문을 열었다.

이어 "뉴욕에서 자라며 늘 주변에 맞추고 싶었고, 내 안의 한국적인 부분은 감추고 싶었다. 하지만 결국 사람을 특별하게 만드는 건 남들과 같은 점이 아니라, 다른 점이라는 걸 알게 됐다. 이제 엄마가 될 준비를 하며 생각한다. 자개장을 다시 보게 된 것처럼, 나 자신도 조금 더 깊이 이해하게 됐다고"라고 털어놨다.

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함께 공개된 만삭 화보 속 김장미는 언더붑 의상을 입고 만삭 D라인을 뽐내고 있다. 그가 언급했던 자개장을 배경으로 찍은 D라인도 시선을 사로잡았다.

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한편 김장미는 2018년 채널A 연애 버라이어티 '하트시그널2'로 얼굴을 알렸으며, 지난해 10월 결혼 소식을 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com