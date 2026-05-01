혜리, 167cm에 뼈말라 인증...'주니어 라지' 딱 맞는 몸매 "나 어른인데"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 혜리가 주니어 사이즈가 딱 맞는 늘씬한 몸매를 자랑했다.

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1일 유튜브 채널 '혜리'에는 "함께 바다로 나간 사람들은 전부 지쳐 돌아왔습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 몰디브로 여행을 떠난 혜리는 조식을 먹고 난 뒤 스노쿨링을 즐기기 위해 이동했다.

잠시 후 혜리는 안전을 위해 구명조끼를 착용하던 중 예상치 못한 상황에 당황했다. 직원이 건넨 사이즈가 주니어 라지였던 것.

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이에 혜리는 "주니어 라지를 주면 어떻게 하냐"면서 구명조끼를 준 직원을 향해 "나 어른이다"고 말했다. 그러나 직원은 "그게 딱이다"라며 단호한 표정을 지었고, 실제로도 몸에 꼭 맞는 모습이 포착되며 웃음을 안겼다 .

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제작진은 "근데 잘 맞는다. 주니어"라면서 혜리 놀리기에 가세했고, 혜리는 입술을 삐죽 내민 채 삐친 듯한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

이어 혜리는 카메라를 향해 포즈를 취하며 장난기 가득한 모습을 보여주자, 제작진은 "진짜 어린이 같다"라고 덧붙이며 분위기를 더욱 유쾌하게 만들었다.

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또한 혜리는 "오늘 완전 공주님 느낌으로 입었다. 쿨톤이라 파랑, 파랑 수영복을 준비했다"라면서 이날의 착장을 소개했다. 혜리에게 꼭 맞는 컬러답게 그녀의 매력이 더욱 돋보였다. 특히 혜리는 군더더기 없는 늘씬한 몸매와 건강미 넘치는 비주얼이 돋보이며 팬들의 감탄을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com