'문원♥' 신지, 결혼 하루 앞두고 '깜짝 선물' 받았다 "미리 축하 감사해요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코요태 신지가 결혼을 앞두고 설레는 근황을 전했다.

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1일 신지는 자신의 SNS에 청담동의 한 에스테틱숍을 방문한 사진을 게재하며 "(이틀 전) 미리 축하 감사해요"라고 인사를 남겼다.

공개된 사진 속 신지는 결혼을 이틀 앞두고 문원과 함께 피부 관리 숍을 찾은 모습이다. 편안한 차림 속에서도 예비 부부의 설렘이 고스란히 전해져 시선을 모은다.

특히 샵 직원들은 케이크와 하트 초를 준비해 두 사람의 앞날을 응원했고, 신지는 밝은 미소로 감사 인사를 전하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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결혼을 하루 앞둔 가운데 신지의 근황이 공개되자 팬들의 축하 메시지도 이어지고 있다. 인생의 새로운 출발을 앞둔 그의 행보에 따뜻한 응원이 쏟아지는 분위기다.

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한편 신지와 문원은 지난 2023년 라디오 프로그램 '이윤석, 신지의 싱글벙글쇼'에서 DJ와 게스트로 처음 만나 연인으로 발전했고, 오는 2일 백년가약을 맺는다. 두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com