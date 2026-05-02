정상훈, 한 지붕 6가족 사는 판교 집 공개 "♥아내 말 듣고 계약..집값 많이 올라"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정상훈이 아내와 세 아들, 반려견까지 여섯 가족이 함께 사는 판교 집을 공개했다.

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1일 유튜브 채널 '정상훈 비정상훈'에는 '판교 대장동 정상훈 집 대공개. 서열 꼴찌 아빠의 현실 육아 생존기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 정상훈은 아내와 삼형제, 반려견까지 함께 사는 판교 집을 소개했다. 삼형제를 키우는 집답게 거실에는 TV 대신 책장이 자리해 눈길을 끌었다. 정상훈은 "TV도 안 봐서 책장을 놨다"고 설명했다.

넓은 주방에는 냉장고가 3대나 놓여 있었다. 정상훈은 "바쁘지 않을 때는 내가 직접 요리를 한다"며 자상한 면모를 드러냈다.

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이어 삼형제가 함께 자는 방도 공개됐다. 정상훈은 중학교 1학년인 첫째 한성이가 아직도 두 동생과 함께 잔다며 "같이 자는 거 안 불편해하고 아직까지 좋아한다"고 말했다.

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음악 콩쿠르에서 상을 받을 정도로 피아노에 재능을 보인 한성이의 방도 공개됐다. 방에는 콩쿠르에서 받은 상들이 전시돼 있었다. 정상훈은 "한성이 지금 꿈은 피아노다. 예고를 목표로 하고 있는데 얼마 전에 '모르겠다. 꿈은 바뀌는 거다'라고 했다. 완전 사춘기"라고 전했다.

또 아내와 함께 쓰는 안방에는 각자 사용하는 침대와 책상이 놓여 있었다. 이후 정상훈은 아내가 외출하자 깍듯하게 인사해 웃음을 자아냈다. 서로 대화가 많지 않은 부부의 모습을 보여준 그는 "진짜 부부는 별로 이야기 안 한다"고 덧붙였다.

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정상훈은 판교로 이사 온 이유에 대해 "아내가 판교 대장동이 무조건 땅값 오르니까 뭐라도 하라고 했다. 그래서 양재 모델 하우스에 갔더니 다 완판되고 1층이 나왔다고 해서 바로 계약했다"고 밝혔다.

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집값이 올랐느냐는 질문에는 "그렇다. 투자 같은 건 안 하는데 아내가 그쪽(부동산)에는 좀 있는 거 같다"고 전했다.