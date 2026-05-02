엔하이픈 "팬들 다리에 알 배기고, 목 쉬었으면"

엔하이픈. 사진 제공=빌리프랩

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 팬들의 함성을 키우는 오프닝을 장식했다.

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엔하이픈은 2일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(KSPO DOME)에서 연 네 번째 월드투어 '엔하이픈 월드투어 블러드 사가(ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA')' 두 번째 공연에서 "팬분들이 오늘 공연으로 다리에 알 배기고, 목도 쉬었으면 한다"라고 했다.

무엇보다 이번 공연은 팀의 전환점 위에서 펼쳐진 무대다. 앞서 희승이 팀을 떠나고 6인 체제로 재편된 이후 처음 진행되는 콘서트이자, 지난해 각종 시상식에서 대상을 휩쓴 뒤 처음 팬 엔진과 마주하는 자리다.

이날 공연은 총 4개 챕터로 구성됐다. 첫 번째 챕터 '배니시(VANISH)'는 미니 7집 '더 신 배니시(THE SIN : VANISH)'의 타이틀곡 '나이프(Knife)'로 포문을 열었다. 세상의 억압을 찢고 나아가는 서사를 선포하듯, 날카로운 퍼포먼스가 객석을 압도했다. 이어 '데이드림(Daydream)', '아웃사이드(Outside)', '브로트 더 히트 백(Brought The Heat Back)'이 연달아 무대를 수놓으며 초반부터 공연의 밀도를 높였다.

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뜨겁게 공연을 이어온 멤버들은 돌출 무대로 나와 팬들과 인사를 나눴다.

엔하이픈. 사진 제공=빌리프랩

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선우는 "오늘도 정말 화끈하다"라며 엔진의 함성에 놀랐고, 니키는 "뛸 준비 됐느냐"라고 물었다. 제이크는 "사실 저희가 어제 첫 공연을 했는데 반응이 너무 좋아서, 2일차가 1일차를 이길 수 있을지를 모르겠다. 여러분, 할 수 있겠느냐"라고 했다.

성훈은 "어제 진짜 모든 걸 불태우고 갔다. 엔진이 어제보다 더 신나게 놀 수 있는지가 관전포인트가 될 것 같다. 오늘 더 재밌게 노신다면, 저희도 오늘 더 신나게 놀겠다"라며 각오를 다졌다.

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정원은 "다들 밥 드시고 오셨느냐. 여러분 몫까지 저희가 많이 챙겨 먹고 왔다. 그래도 여러분도 힘내실 수 있지 않느냐. 오늘 재밌게 놀아보자"라고 했고, 선우는 다시 한 번 마이크를 잡고 "오늘이 더 좋은 것 같다. '블러드 사가' 투어 너무 기대된다. 재밌게 놀아 봅시다"라고 말했다.

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제이는 "어제도 불 태웠지만, 오늘도 첫 콘서트인 것처럼 마음을 가다듬고 왔다. 여러분도 엔하이픈 처음 보는 거처럼, 다리에 알 배기고, 목도 쉬었으면 좋겠다"라고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com