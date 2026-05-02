엔하이픈 "무대 힘드냐고? 우리 젊다"…'스틸러' 무대 최초 공개

엔하이픈. 사진 제공=빌리프랩

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 무대 중에도 꺼지지 않은 열정을 자랑했다.

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엔하이픈은 2일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(KSPO DOME)에서 연 네 번째 월드투어 '엔하이픈 월드투어 블러드 사가(ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA')' 두 번째 공연에서 "조금 배고프긴 하지만, 엔하이픈은 젊다"라고 했다.

무엇보다 이번 공연은 팀의 전환점 위에서 펼쳐진 무대다. 앞서 희승이 팀을 떠나고 6인 체제로 재편된 이후 처음 진행되는 콘서트이자, 지난해 각종 시상식에서 대상을 휩쓴 뒤 처음 팬들과 마주하는 자리다.

우리의 만남을 가로막는 세상의 억압을 찢고 너에게 향하는 '진정한 피의 서사'를 선포하는 첫 번째 챕터 '배니시(VANISH)'에 이어 두 번째 챕터 '하이드아웃(HIDEOUT)'에서는 서정적인 분위기로 전환됐다.

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'빅 걸스 돈 크라이(Big Girls Don't Cry)', '노 다웃(No Doubt)'에 이어 '슬립 타이트(Sleep Tight)', '빌스(Bills)', '문스트럭(Moonstruck)' 등이 차례로 이어지며 감성적인 서사를 완성했다.

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'파라노말(Paranormal)'로는 팬들과 가까이에서 호흡, 밴드 편곡이 페스티벌 같은 분위기를 만들었다. 이어 '블록버스터 (액션 영화처럼)(Blockbuster)'는 공중으로 올라가는 무대 장치로, '모 아니면 도(Go Big or Go Home)'는 돌출 무대에서 군무를 완성했다.

엔하이픈. 사진 제공=빌리프랩

챕터의 마무리는 미니 3집 매니페스토 데이 원(MANIFESTO : DAY 1)의 타이틀곡 '퓨처 퍼펙트 (패스 더 마이크)(Future Perfect (Pass the MIC))'가 장식, 객석을 "들어와/ 들어와"하도록 뜨겁게 달궜다.

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하이라이트는 세 번째 챕터 '블러드 사가(BLOOD SAGA)'였다. '스틸러(Stealer)', '드렁크-데이즈드(Drunk-Dazed)', '바이트 미(Bite Me)'로 이어지는 무대는 이번 투어의 정체성인 뱀파이어 콘셉트를 가장 짙게 구현했다.

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이어 성훈이 "무대를 꽉꽉 채워서 달리고 있다. 멤버들 괜찮으냐"라고 하자, 정원은 "살짝 배고프긴 한데, 엔하이픈 젊다"라고 외쳤다. 니키는 "'나이프' 활동 때도 '스틸러' 무대 없었냐고 했는데, 이번에 준비해서 왔다"며 이전 무대들을 돌이켰다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com