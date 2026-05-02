엔하이픈, 6인 체제 첫 콘서트에…"걱정도 됐지만, 후련하고 보답받는 느낌"

엔하이픈. 사진 제공=빌리프랩

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 6인 체제로 변화한 뒤 콘서트를 마무리한 소감을 밝혔다.

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엔하이픈은 2일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(KSPO DOME)에서 연 네 번째 월드투어 '엔하이픈 월드투어 블러드 사가(ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA')' 두 번째 공연에서 "여섯 멤버 모두 100%를 쏟았다"라며 "후련하고 보답받은 느낌"이라고 했다.

이날 공연은 총 4개 챕터로 구성됐다. 첫 번째 챕터 '배니시(VANISH)'는세상의 억압을 찢고 나아가는 서사를 선포하듯, 날카로운 퍼포먼스가 객석을 압도했다. 이어 두 번째 챕터 '하이드아웃(HIDEOUT)'에서는 서정적인 분위기로 전환됐다.

하이라이트는 세 번째 챕터 '블러드 사가(BLOOD SAGA)'였다. 이번 콘서트에서 최초로 공개하는 '스틸러(Stealer)', 엔하이픈을 대표하는 곡 '드렁크-데이즈드(Drunk-Dazed)', '바이트 미(Bite Me)'로 이어지는 무대는 이번 투어의 정체성인 뱀파이어 콘셉트를 가장 짙게 구현했다.

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마지막 챕터 '로스트 아일랜드(LOST ISLAND)'는 감동적인 피날레로 채워졌다. '로스트 아일랜드(Lost Island)', 'XO', '멀어', '헬륨(Helium)'에 이어 앙코르곡 '샤우트 아웃(SHOUT OUT)'이 울려 퍼지며 공연의 대단원을 내렸다

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멤버들도 남다른 감회를 전했다. 그도 그럴 것이 무엇보다 이번 공연은 팀의 전환점 위에서 펼쳐진 무대다. 앞서 희승이 팀을 떠나고 6인 체제로 재편된 이후 처음 진행되는 콘서트이자, 지난해 각종 시상식에서 대상을 휩쓴 뒤 처음 팬 엔진과 마주하는 콘서트다.

엔하이픈. 사진 제공=빌리프랩

니키는 "어제도 너무 좋았어서 오늘 어떨지 걱정했는데, 걱정이 안 될 정도로 엔진 여러분들이 재밌게 즐겨주셔서 첫날과 둘째 날을 고르기 힘들다. 너무 재밌고 페스티벌 같다. 시간이 금방 간 것도, 받은 에너지도 모두 엔진 덕분이다. 오늘 하루가 엔진에게 행복과 내일의 힘이 됐으면 좋겠다. 감사하다"고 털어놨다.

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제이크는 "개인적으로 오늘이 더 좋았던 것 같다. 엔진 분들도 이번 투어에 마음가짐이 남다른 것 같고, 함께 만들어가는 공연이라 더 의미 있다. 여러분들이 즐겨주고 응원해주셔서 가능했다. 더 멋진 모습으로 돌아오겠다"고 고백했다.

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성훈은 "어제와 오늘 모두 정말 재밌었고, 어느 날이 더 좋았는지 따질 수 없을 정도로 엔진의 에너지가 계속 이어졌다. 서울 공연은 늘 아쉬움이 있었는데, 이번엔 처음으로 가장 좋았던 무대였던 것 같다. 고맙고 뿌듯하다. 앞으로 무엇을 더 해야 할지 많이 배운 것 같다"고 전했다.

정원은 "엔진도, 우리도 진심으로 즐겼기 때문에 서로 잘 통했다고 생각한다. 공연은 완벽할 수 없지만, 어제와 오늘은 진심으로 임한 무대였다고 말할 수 있다. 여섯 멤버 모두 100%를 쏟은 공연이었다"고 말했다.

선우는 "어제 첫 콘부터 막콘처럼 달렸고, 오늘도 더 잘해야겠다는 생각으로 임했다. 엔진 에너지가 어제보다 더 좋아 힘을 얻었다. 내일 막콘에서는 모두가 더 뛰고 즐기며 잊지 못할 추억을 만들었으면 좋겠다. 감사하고 내일도 화이팅하겠다"고 밝혔다.

제이는 "이번 투어는 시작부터 다른 느낌이다. 저희도, 엔진도 임하는 태도가 확실히 다르다. 많이 준비하며 걱정도 있었지만, 이틀을 보내고 나니 후련하고 보답받는 느낌이다. 끝까지 잘 마무리하고 돌아오겠다. 언제까지나 함께 해달라"고 덧붙였다.

엔하이픈. 사진 제공=빌리프랩

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com