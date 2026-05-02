허니제이, 유튜브 잠정 중단 결정..."조회수로 부족함 느껴졌다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 댄서 허니제이가 개인 채널 활동을 잠시 중단한다.

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허니제이는 1일 자신의 유튜브 채널에 '처음 만난 딸기농장에서 전하는 허니제이의 인사'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 그는 "눈물이 나려고 한다"며 말문을 열었다.

이어 "내부 사정으로 인해 오늘이 마지막이다. 아무렇지 않게 하려고 했는데 쉽지 않다"고 털어놨다.

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그는 채널 운영에 대한 부담도 솔직하게 밝혔다. 허니제이는 "일주일에 한 번씩 콘텐츠를 올리기 위해 노력하다 보니 약속을 지키는 데 집중하게 됐다. 그러다 보니 부족함도 느껴졌고, 그게 조회수로도 보이더라"고 말했다.

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이어 "본업도 병행해야 하다 보니 스케줄을 맞추는 게 쉽지 않았다"며 "여러 사정이 겹치면서 재정비가 필요하다고 판단했다. 잠시 쉬면서 시간을 갖고 싶다"고 설명했다.

특히 제작진과의 이별을 언급하며 결국 눈물을 보이기도 했다.

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그는 "일이라는 핑계로 제작진과 많이 함께했다"며 "아이에게도 '내일이 마지막이라 이제 못 본다'고 이야기했는데, 안 괜찮다고 하더라"고 전해 안타까움을 더했다.

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다만 완전한 중단은 아니라고 강조했다.

허니제이는 "아예 끝은 아니다. 마지막 인사라기보다는 잠깐 쉬는 것"이라며 "조금만 기다려주시면 더 좋은 모습으로 돌아오겠다"고 전했다.

영상 공개 이후 팬들은 "금요일마다 힐링이었는데 아쉽다", "기다릴게요" 등 응원의 메시지를 보내고 있다.

narusi@sportschosun.com