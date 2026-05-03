브아걸 가인, 4년 만 침묵 깼다 “조만간 만나” SNS 재개+복귀 ‘신호탄’

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[스포츠조선 조민정 기자] 브라운 아이드 걸스 가인이 오랜 침묵을 깨고 SNS 활동을 재개하며 복귀 신호탄을 쐈다.

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가인은 3일 자신의 SNS에 "이 사진을 팬분들이 원해서 풀어봤음. 조만간 버블에서 만나"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 장기간 공백 이후 직접 게시물을 올린 만큼 팬들의 관심이 쏠렸다.

공개된 사진 속 가인은 특유의 단발 스타일에 변화를 준 헤어로 시선을 끌었다. 자연스럽게 흐트러진 머리에 핑크 니트 카디건과 데님 팬츠를 매치해 편안하면서도 개성 있는 분위기를 완성했다. 카메라를 향해 환하게 웃거나 의자에 기대 장난기 어린 포즈를 취하는 등 여전한 자유분방한 매력도 드러냈다.

특히 이번 게시물은 24시간 후 사라지는 스토리가 아닌 피드에 직접 남긴 첫 게시물이라는 점에서 의미를 더한다. 가인은 지난 2020년 이후 SNS 활동을 사실상 중단했기에 이번 업로드는 복귀를 염두에 둔 움직임으로 해석된다.

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한편 가인은 2006년 브라운 아이드 걸스로 데뷔해 'Abracadabra', 'Sixth Sense' 등 다수의 히트곡을 남겼고 솔로 활동 역시 꾸준히 사랑받았다. 그러나 2019년 프로포폴 투약 혐의로 벌금형을 받은 이후 활동을 멈추고 자숙의 시간을 가져왔다.

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이후 간간이 지인 SNS나 유튜브, 예능을 통해 근황이 전해졌고 최근에는 데뷔 20주년을 맞아 멤버들과의 재회 모습이 공개되며 복귀 기대감을 높였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com