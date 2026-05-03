박정민X침착맨, 대형 사고 쳤다…직원 소개팅 주선하더니 ‘진짜 현커’ 탄생

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박정민이 운영하는 출판사 직원과 '침착맨' 회사 직원이 콘텐츠를 계기로 실제 연인으로 발전해 화제를 모으고 있다.

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김총무는 지난달 30일 자신의 SNS에 "그렇게 됐습니다"라는 짧은 글과 함께 김아영 이사와 함께 찍은 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 두 사람이 나란히 서서 다정한 분위기를 자아내는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

두 사람의 인연은 유튜브 콘텐츠에서 시작됐다. 앞서 '침착맨' 채널에는 '모태솔로 김총무 소개팅' 영상이 공개됐고 해당 콘텐츠에서 김총무와 김아영이 처음 만나는 모습이 그려졌다. 이 과정에서 침착맨과 박정민이 상황을 지켜보며 반응하는 장면도 담겨 큰 화제를 모았다.

특히 이 콘텐츠는 조회수 170만을 돌파하며 큰 관심을 받았고, 이후 두 사람이 실제 연인으로 발전했다는 소식이 전해지며 '현커' 탄생이라는 반전 스토리를 완성했다.

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소식을 접한 이들은 놀라움을 감추지 못했다. 셰프 권성준은 "이럴 수가"라는 반응을 보였고 박지연 역시 "떴다. 내 도파민. 축하드린다"며 축하 메시지를 남겼다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com