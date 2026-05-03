[공식]NCT 재현, 오늘(3일) 멤버 정우 배웅 속 전역…시즈니 '꽃신' 신겼다

NCT 재현. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] NCT 재현이 전역하며 팬 시즈니(NCT 공식 팬덤 애칭)에게 '꽃신'을 안겼다.

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재현은 3일 오전 육군 군악대 복무를 마치고 만기 전역했다.

2024년 11월 4일 입소한 재현은 약 18개월간 군악병으로 복무했으며, NCT 내에서는 태용에 이어 두 번째 '군필' 멤버가 됐다.

재현은 군 복무 직전까지도 촘촘한 활동을 이어간 멤버다. 입대한 해 7월에는 NCT 127 정규 6집 '워크'(WALK)를 발매하고, 타이틀곡 '삐그덕'으로 주요 음원 차트 1위를 기록했다. 이어 8월에는 첫 솔로 앨범 '제이'(J)를 발표, 타이틀곡 '스모크'(Smoke)로 음악방송 1위를 차지하며 솔로 아티스트로서 입지도 다졌다. 10월에는 영화 '6시간 후 너는 죽는다'를 통해 스크린 데뷔도 이뤘다.

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입대 직전인 2024년 10월 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 첫 단독 팬콘서트 '뮤트'(Mute)를 열기도 했다.

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악대 복무 기간 동안에는 각종 군 행사 무대에 오르며 팬들과 만남을 이어갔다. 특히 군악대 출신인 가수 우즈와 무대에 함께 올라 화제를 모았으며, 최근에는 같은 부대에서 복무 중인 정우와 함께 공연을 펼쳐 눈길을 끌었다.

입대 전 촬영하거나 녹음한 작품들이 군 복무 기간에 공개되며 공백을 메우기도 했다. 지난해 첫 주연작인 드라마 '디어엠'이 공개됐고, 미국 R&B 듀오 이모셔널 오렌지스과 입을 맞춘 '콜 잇 오프'(Call It Off)도 발표됐다.

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약 18개월의 군 복무를 이처럼 성실하게 마친 재현은 이날 팬들 곁으로 돌아왔다. 이날 전역 당일 현장에서는 재현이 팬들에게 밝은 미소로 인사를 건네는 모습이 포착됐다.

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특히 같은 부대에서 복무 중인 멤버 정우가 축하를 전한 장면이 팬들 사이에서 화제다.

2016년 NCT로 데뷔한 재현은 NCT 127, NCT U, NCT 도재정 등 다양한 유닛으로 활동하며 글로벌 팬들의 사랑을 받아왔다.

올해는 NCT 데뷔 10주년 프로젝트 'NCT 2026'이 본격 가동되는 가운데, 재현 역시 전방위 활동에 합류할 것으로 기대를 모은다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com