손담비, 딸에 '400만 원대' 전동차 선물…'럭셔리 육아템' 눈길

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 손담비가 딸과 함께한 일상을 공개하며 '럭셔리 육아템'으로 눈길을 끌었다.

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손담비는 4일 자신의 SNS에 "우리 가족 라이딩"이라는 글과 함께 남편, 딸과 함께한 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 손담비는 딸을 품에 안은 채 전동 카트에 앉아 환한 미소를 짓고 있다. 뒤에는 남편 이규혁이 함께 카메라를 향해 밝게 웃으며 다정한 가족 분위기를 자아냈다.

이어 공개된 모습에서는 딸이 직접 핸들을 잡고 주행하는 장면도 담겨 시선을 모았다.

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특히 이들이 타고 있는 전동 카트가 프리미엄 유아 모빌리티로 알려지며 화제를 모았다.

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해당 제품은 유모차와 전동차 기능을 결합한 제품으로, 약 400만 원대에 달하는 고가 육아템으로 알려져 관심을 끌고 있다.

이를 본 누리꾼들은 "진짜 귀엽다", "가족 분위기 너무 좋다", "육아템 클래스가 다르다" 등의 반응을 보였다.

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한편 손담비는 2022년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있으며, SNS를 통해 일상을 꾸준히 공유하고 있다.

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narusi@sportschosun.com