판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아', 15일부터 CBT 실시

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넥슨이 또 하나의 기대작으로 시장 공략에 나선다.

넥슨은 만쥬게임즈가 개발중인 감성적인 비주얼과 자유도 높은 플레이를 앞세운 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'의 클로즈 베타 테스트(CBT)를 오는 15일부터 실시한다고 밝혔다.

이번 CBT는 15일 낮 12시부터 18일 오후 11시 59분까지 총 4일간 진행된다. 사전 신청을 통해 선정된 이용자를 대상으로 하며, PC(윈도우)와 모바일(안드로이드) 플랫폼에서 모두 플레이할 수 있다. 당첨 여부는 공식 홈페이지에서 확인 가능하며, 테스트 클라이언트는 13일부터 사전 다운로드를 지원한다.

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'아주르 프로밀리아'는 글로벌 히트작 '벽람항로'를 만든 만쥬게임즈의 차기작이라는 점에서 공개 초기부터 관심을 받아왔다. 특히 단순 수집형 RPG에 머무르지 않고 탐험과 생활형 콘텐츠, 교감 시스템까지 결합한 것이 특징이다.

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이용자는 광활한 판타지 대륙을 모험하며 신비한 생명체 '키보'와 유대를 쌓게 된다. 전투뿐 아니라 건설과 탐험 등 다양한 활동을 자유롭게 즐길 수 있도록 설계됐다. 넥슨은 CBT를 앞두고 우선 8일 캐릭터와 키보, 주요 시스템 등을 소개하는 프리뷰 영상을 공개하고 이후 플레이어블 캐릭터들의 개성을 담은 영상을 순차적으로 선보일 예정이다.

테스트와 연계한 참여형 이벤트도 마련했다. 15일부터 진행되는 '마이 스티커' 이벤트에서는 미션 수행으로 얻은 '유니'를 활용해 키보 스티커를 수집할 수 있다. 완성한 스티커북을 SNS에 공유하고 공식 커뮤니티에 인증하면 추첨을 통해 구글 기프트카드와 아크릴 스탠드 등을 제공한다. 또 플레이 중 인상 깊은 장면을 공유하는 '최애의 순간' 이벤트도 함께 열린다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com