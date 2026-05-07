'싱글맘' 한그루, 쌍둥이 육아 중 구급차에 실려갔다 "디스크 터져 못 움직여"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한그루가 허리디스크로 구급차에 실려갔던 일화를 밝혔다.

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7일 한그루의 유튜브 채널에서는 '집에서도 편하게 따라 하는 관리 루틴 총정리'라는 제목의 영상이 게재됐다.

플라잉요가를 하러 간 한그루는 "제가 21~22살쯤부터 다니기 시작한 저의 최애 운동 플라잉요가 스튜디오"라며 "제가 진짜 꼭 한번 소개해주고 싶었다. 이 스튜디오는 저뿐만 아니라 굉장히 유명한 분들도 많이 다녀가셨다. 장원영, 제니 님부터 시작해서 모두가 한번 시작하며 이 매력에 빠져서 헤어나오질 못한다"고 극찬했다.

원장님을 만난 한그루는 "원장님이 정말 몸의 치료를 잘하신다. 해먹을 이용하거나 소도구를 이용해서 몸을 다 풀어준다. 그게 너무 시원하다"며 "그걸 어떻게 할 수 있는지, 집에서도 따라 할 수 있는 걸 보여주고 싶다"고 밝혔다.

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한그루는 "저는 예전에 원래 퇴행성 허리 디스크가 있었는데 누워서 자고 있다가 애들이 막 울더라. 그래서 눈뜨고 분유 주려고 일어나다가 갑자기 귀에서 팍 (끊어지는) 느낌이 오더니 아예 못 움직이겠더라. 그 자세에서, 그 상태로 멈춰서 구급차 타고 실려갔다"고 토로했다.

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이에 원장님은 "누워있다가 일어나는 걸 항상 하지 말라고 한다. 옆으로 돌아서 일어나야 한다. 그게 진짜 안 좋다"며 "누워서 반동을 이용해서 일어나는 게 허리와 목에 너무 안 좋은 자세다. 그거부터 하지 말아야 한다"고 강조했다.

wjlee@sportschosun.com