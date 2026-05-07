'와일드 씽' 손재곤 감독 "영화에 공연 장면多…실제 콘서트 팀과 협업"

영화 '와일드씽' 제작보고회가 7일 오전 서울 자양동 롯데시네마에서 열렸다. 강동원, 박지현, 엄태구가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.7

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[스포츠조선 안소윤 기자] 손재곤 감독이 영화 '와일드 씽' 연출에 신경 쓴 부분을 이야기했다.

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손재곤 감독은 7일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '와일드 씽' 제작보고회에서 "영화에 나오는 모든 공연 신들을 영화 제작진과 실제 콘서트 공연 팀이 함께 만들었다"라고 했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

손 감독은 영화의 입덕포인트에 대해 "트라이앵글의 팬클럽 이름이 빨초파 부대다. 예전엔 팬클럽 키워드를 색깔로 구분하거나 대표적으로 풍선을 활용하지 않았나. 저도 주인공들의 풍선 색을 뭐로 할까 나무위키로 찾아봤더니 한 번씩 색이 다 활용됐더라. 그래서 그냥 멤버수에 맞춰서 빨초파 부대로 팬클럽 이름을 지었다"고 말했다.

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이어 작품 연출에 중점을 둔 부분에 대해서도 언급했다. 손 감독은 "영화 속에서 몇 차례 공연 장면이 등장하는데, 실제 콘서트를 진행하는 팀과 영화 제작진이 함께 만든 장면"이라며 "무대 제작과 촬영 장비도 함께 세팅을 했다"고 강조했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com