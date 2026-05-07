[인터뷰③] 김재원 "김고은과 결혼 엔딩이어서 더 좋아..김고은의 마지막 남자 됐다"('유미의 세포들3')

사진=티빙

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김재원(25)이 "김고은의 마지막 남자가 됐다"고 말했다.

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김재원은 7일 오전 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(송재정·김경란 극본, 이상엽 연출) 인터뷰에서 달콤한 얼굴에 그렇지 못한 팩폭을 날리는 줄리 문학사 편집부 PD 순록 역을 소화하면서 만난 작가 유미 역의 김고은과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

김재원은 "김고은 누나와는 너무 행복하게 호흡을 맞췄다. 말 그대로 배움의 연속이었다. 너무 베테랑이지 않나? 내가 신인이어서 많이 부족했음에도 현장에서 많이 이끌어주고 나와 수많은 소통을 하면서 이끌어주는 모습이 든든했다. 김고은 누나와 같은 작품을 했다는 것만으로도 아직도 꿈만 같고 촬영 내내 너무 감사했다"고 마음을 전했다.

김고은과 10살 나이 차가 느껴지지 않을 정도로 환상의 케미를 발산한 김재원은 "원작에서도 연하남이긴 했지만 그럼에도 고은 누나와 연기하면서 느껴지는 나이 차는 없었다. 크게 신경 쓰지 않으려고 하기도 했다. 팬들이 '만인의 연하남'이라는 수식어를 붙여주기도 했는데 과연 그런 호칭을 얻을 자격이 있나 싶다. 정말 과분하지만 기분은 좋다"고 웃었다.

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그는 "원작에서도 유미와 순록이 결혼을 한다. 원작을 보긴 했지만 그래도 첫 대본을 받았을 때 진짜 유미와 순록이 결혼을 할까 궁금하더라. 나중에 후반부 대본을 받으면서 결혼을 확인했는데 나 역시 그 감정에 자연스럽게 녹아들었다. 지금 생각하니 오히려 결혼 엔딩이라 더 좋았던 것 같다. 내가 김고은의 마지막 남자가 됐다"고 너스레를 떨었다.

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정찬 작가의 동명 네이버웹툰을 시리즈화 한 '사냥개들 시즌2'는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우와 우진이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기를 그린 작품이다. 우도환, 이상이, 정지훈 등이 출연했고 전편에 이어 김주환 감독이 연출을 맡았다. 지난 3일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com