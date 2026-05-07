홍진경, 데뷔 전 男가수 '사생팬' 시절 고백 "집 앞까지 찾아갔더니 매니저가 데려다줘"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 모델 겸 방송인 홍진경이 과거 가수 이현우의 '사생팬'이었다고 고백했다.

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7일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')는 '소녀팬 홍진경의 '최애' 이현우 자랑 타임★'이라는 제목으로 선공개 영상이 공개됐다.

영상에서 홍진경은 "데뷔하기 직전에 완전 현우 오빠 팬이어서 오빠가 광장동에 살 때 오피스텔 앞에 많이 갔다"고 고백했다. 이어 "그래서 오빠 매니저가 지하철역까지 차에 태워서 몇 번 데려다줬다"고 털어놨다.

홍진경은 이현우의 매력 포인트에 대해 "오빠가 너무 멋있었던 게 (노래를) 성의 있게 안 부른다. 건들거리면서 부르는데 '나 이거 안 해도 돼'라는 마인드로 열심히 안 하는 그 바이브가 너무 멋있었다"며 팬심을 드러냈다.

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이현우는 "집 앞에 몇몇 친구들이 와 있었는데 (홍진경은) 워낙 또래들보다 키가 한참 크니까 혼자만 불쑥 올라와 있었다. 당연히 기억한다"며 약 30년 전 강렬했던 첫 만남을 떠올렸다. 홍진경의 유명한 별명인 '올리브' 또한 이현우가 직접 지어준 것이라고.

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하지만 홍진경의 '사생팬' 생활은 그리 길지 않았다. 그는 "현우 오빠가 강변 아파트 앞에 살 때 세 번 갔다. 세 번째 날 내가 넘볼 수 있는 사람이 아니라는 걸 느끼고 접었다"고 밝혔다.

이어 "솔직히 네 번째 못 간 이유는 모델로 바로 데뷔했다"며 "데뷔하자마자 오빠와 방송국 엘리베이터에서 마주쳤는데 오빠가 '야! 너!'라고 했다"고 전했다.