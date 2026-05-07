'나는솔로' 출연자, 성폭행 혐의 2심도 집행유예 3년 "피해자와 합의"

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[스포츠조선 백지은 기자] 성폭행 혐의로 기소된 '나는 솔로' 남성 출연자 박 모씨(36)가 2심에서도 징역형의 집행유예를 선고받았다.

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서울고법 형사14-1부(이형근 이현우 정경근 고법판사)는 7일 준강간 혐의로 재판에 넘겨진 박씨에 대해 1심과 마찬가지로 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 또 성폭력 치료 강의 40시간 수강과 아동 청소년 장애인 관련 기관 취업 제한 5년도 명령했다. 검찰의 항소는 기각했다.

재판부는 "박씨가 범행을 반성하고 범죄 전력이 없으며 피해자가 합의해 처벌을 원하지 않는 점 등을 고려하면 범행 내용에 비춰 죄질이 좋지 않은 점 등을 고려해도 원심 양형이 재량의 합리적 범위를 벗어났다고 보기 어렵다"고 판단했다.

박씨는 2025년 6월 서울 마포구 서교동의 한 주차장에서 술에 취한 20대 여성 A씨를 성폭행한 혐의로 7월 구속기소됐다.

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지난해 9월 1심 재판부는 박씨에 대해 유죄 판결을 내렸다. 재판부는 "A씨가 몸을 밀치는 등 거부 의사를 보였음에도 A씨가 만취한 상태에서 간음한 것으로 보인다. 범행 경위와 수단, 방법 등에 비춰 봤을 때 죄질이 좋지 않다. A씨는 상당한 정신적 충격을 입은 것으로 보이고 저항하는 과정에서 상처를 입기도 했다"고 판단했다.

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다만 "박씨가 범행을 인정하고 반성하는 태도를 보인 점, A씨와 합의해 처벌을 원하지 않는 점, 범죄 전력이 없는 초범인 점, 가족과 지인들이 선처를 탄원하는 등 사회적 유대관계가 분명한 점, 3개월 구금돼 자숙 기회를 가졌을 것으로 보이는 점 등을 고려해 형을 정했다"고 봤다.

박씨는 '나는 솔로', '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연한 바 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com