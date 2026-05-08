'원빈♥' 이나영, 172cm·48kg '원조 뼈말라'인데.."운동쌤한테 맨날 혼나, 살 빼고 운동 간다"(냉터뷰)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이나영이 냉장고를 최초 공개하며 의외의 '대식가 면모'와 털털한 일상을 드러냈다.

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지난 7일 유튜브 채널 '일일칠-117'의 '필릭스의 냉터뷰'에는 '이나영 X 필릭스의 비주얼 정상 회담'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 이나영은 꾸밈없는 매력과 솔직한 입담으로 색다른 매력을 발산했다.

이날 필릭스는 첫 만남부터 설렘을 감추지 못했다. 그는 "실물로 누나를 보니까 마음이 따뜻해진다. 눈도 엄청 크고 머리가 정말 작다"며 연신 감탄을 쏟아냈다. 이에 이나영은 "본인이 그런 말을 해도 되는 거냐"라며 쑥스러운 듯 웃어 보였다.

이어 필릭스는 "사람들이 우리 많이 닮았다고 하더라. 너무 닮아서 쌍둥이 같다고 한다"고 이야기했고, 이나영 역시 "저도 주위에서 종종 들었다. 감히 이야기하자면 처음 뵙는 순간 닮긴 닮았더라"며 공감해 웃음을 자아냈다.

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필릭스는 이후에도 "실물로 보니까 진짜 누나 너무 예쁘다. 누나 눈 보면 주변이 아무것도 안 보이는 것 같다"며 팬심을 숨기지 못했고, 두 사람은 서로를 자연스럽게 "누나", "용복이"라고 부르며 훈훈한 분위기를 이어갔다.

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무엇보다 이날 방송에서 가장 큰 관심을 모은 건 이나영이 최초 공개한 냉장고였다. 남편 원빈과 함께 사용하는 냉장고 안에는 각종 한식 재료와 식재료들이 빼곡히 채워져 있었고, 이를 본 필릭스는 "너무 많이 드신다"며 놀라움을 감추지 못했다.

이에 이나영은 "제가 먹는 걸 너무 좋아한다"며 솔직하게 인정했다. 이어 필릭스가 "원빈 님은 안 드시냐"고 묻자, 그는 "다 먹지만 제가 특히 먹는 걸 좋아한다"고 답해 웃음을 안겼다.

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특히 이나영은 야식 메뉴로 번데기를 꼽아 시선을 끌었다. 그는 "워낙 호불호가 있는 음식이긴 한데 저는 좋아한다"며 "끓여서 먹는다"고 설명했다. 이후에도 매생이 등 독특한 식재료 취향을 소개하며 반전 매력을 드러냈다.

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이에 필릭스는 "어떻게 이렇게 먹는데도 살이 안 찌냐"고 감탄했고, 이나영은 "살 찐다. 스타일링 때문에 그렇게 보이는 것"이라며 현실적인 답변을 내놨다. 이어 "운동 선생님에게 맨날 혼난다. 그래서 어떨 때는 조금 살 빼고 운동 가기도 한다"고 털어놔 공감을 자아냈다.

그러자 필릭스는 "내가 누나의 PT 선생님이었으면 많이 먹고 운동하라고 할 것 같다"며 "많이 먹어도 비주얼은 그대로라고 칭찬해줄 것"이라고 다정한 멘트를 건네 현장을 훈훈하게 만들었다.