황보라, '상위 1%' 별난子 행동에 '결국' 전문가 상담.."지쳤다" 눈물

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황보라가 육아 고민을 털어놓으며 현실 엄마의 고충을 고백했다.

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8일 황보라의 유튜브 채널에는 '난생 처음 아빠표 독박육아 덕에, 도파민 풀충전한 황보라 아들 ㅣ엄마 휴가, 육아, 훈육'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 황보라는 "1박 2일 여행 일정 이후 너무 지쳐서 영상을 찍을 수 없을 정도였다"며 "남편이 '오늘 너무 힘드니 쉬어라'라며 숙소를 잡아줬다"고 밝혔다.

하지만 휴식을 위해 떠난 상황에서도 아들 우인이 걱정에 마음을 놓지 못했다. 황보라는 "우인이가 두 돌이 되어가는데 고민된다. 너무 별나고 식당에서 10분 이상 앉아 있지 못하고 한 가지 놀이도 오래 못 한다"며 "가만히 있지 못하는 모습이 걱정된다"고 털어놨다.

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이어 "남자아이들은 원래 그렇다고 하지만 주변에 물어보면 이 정도는 아니라고 하더라"며 "내가 우인이를 잘 양육하고 있는 건지 고민이 많다"고 솔직한 속내를 밝혔다.

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결국 황보라는 전문가와 상담에 나섰다. 전문가는 "아이가 너무 어려 현재 상태만으로 판단하기는 이르다"면서도 "우인이가 조절을 배울 수 있는 상황이 부족해 보인다"고 설명했다.

이어 "지루해도 기다리는 법, 멈춰야 하는 상황 등을 배우는 과정이 필요하다"며 "양육자들이 함께 방향을 맞춰 가르쳐주면 훨씬 좋아질 것"이라고 조언했다.

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한편 황보라의 남편은 아들과 단둘이 외출에 나섰다. 카시트와 육아용품을 사기 위해 베이비페어를 찾은 그는 우인이를 안고 달래며 고군분투하는 모습을 보였다.

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황보라는 남편의 육아 참여에 대해 "요즘 우인 아빠가 유튜브에도 적극적으로 참여하고 있다"며 고마움을 드러냈다. 이후 두 사람은 자연스러운 부부 케미를 선보이며 웃음을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com