'최현석 딸' 최연수, 한달 일찍 득남 "혈압 158 찍어, 2.5kg 건강하게 낳아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 셰프 최현석의 딸 최연수가 조기 출산 소식을 전하며 출산 당시의 긴박했던 상황과 소회를 직접 밝혔다.

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9일 최연수는 자신의 SNS를 통해 "얼마나 빨리 태어나고 싶었던 거냐 이 녀석"이라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

영상 속 최연수는 "갑자기 애를 낳고 왔다"며 "이제 나와야 하는 걸 아는지 새벽에 엄청 꿈틀거리더라"고 출산 직전 상황을 떠올렸다.

이어 그는 "평소처럼 검진을 갔는데 혈압이 너무 높게 나왔다"며 평소 저혈압이었지만 당시 158, 110까지 올라갔다고 설명했다.

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결국 대학병원으로 이동해 출산하게 됐다고 밝힌 그는 "임신성 고혈압이 있어서 그런지 아기가 나오고 몇 시간 되지도 않았는데 붓기가 싹 빠졌다"고 전했다.

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또한 아기의 건강 상태에 대해서도 직접 언급했다. 최연수는 "아기가 NICU(신생아중환자실)에 갈 수도 있다고 해서 정말 걱정이 많았는데, 폐 성숙 주사 덕분인지 호흡도 잘한다"며 안도감을 드러냈다. 이어 "작게 태어나서 걱정했는데 며칠 새 쑥쑥 커서 2.4kg대로 태어났다"고 덧붙였다.

다만 출산 후 회복 과정은 쉽지 않았다고 토로했다. 그는 "다른 건 다 괜찮은데 앉았다가 일어서는 게 정말 죽을 것 같다"며 "제발 안 아프게 일어나는 법 좀 알려달라"고 솔직한 고충을 전했다.

한편 최연수는 지난해 9월 12세 연상 밴드 김태현과 결혼했으며, 결혼 3개월 만인 지난해 12월 임신 소식을 알린 바 있다. 그는 지난 7일 득남 소식을 전해 많은 축하와 응원을 받았다.