이지훈, ♥아야네 '무염 육아' 논란에 대신 사과 "유난 떨어 죄송"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이지훈이 아내 아야네의 육아 유난 논란에 대신 사과했다.

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이지훈은 9일 "어린이날을 지나고 어버이날까지 루희가 태어나 처음 맞는 날들 새롭다. 곧 또 추억이 되겠지만 하루하루가 늘 행복하고 즐겁다 너로 인해. 사랑해 루희야♥ 점점 나 어릴 때 얼굴이 보이네"라며 딸 루희 양의 사랑스러운 모습들을 게재했다.

이어 이지훈은 "우리 루희는 무염 (염색도 하지 않습니다) 유난 떨어 미안합니다"라며 육아 유난 논란에 아내 대신 사과했다.

앞서 아야네는 자신의 개인 계정을 통해 "조금 충격적이었던 것. 루희는 아직 무염하는 아가라 과자도 떡뻥만 먹고 비타민 사탕도 안 먹였다. 근데 어제 어린이집에서 가져온 부직포 가방에서 사탕껍질 발견..아직까진 맛을 몰랐으니 병원에서나 문센에서 받을 일은 있어도 사탕사탕 거리기만 하고, '이거 못 먹는 거야' 이렇게 설득시켜왔고 찡찡거리지 않았는데 이제 먹을 수 있는 걸 알게 됐다"고 토로했다.

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어린이집을 폭로하는 듯한 내용과 무염 식단을 외부에서까지 강조하는 뉘앙스에 네티즌들은 아야네의 육아가 유난이라 지적했다. "이럴 거면 집에서만 키워라"라는 지적이 쏟아지자 결국 아야네는 "전 어린이집에 어떤 불만을 가지고 올렸다기 보다는 원래 어린이집에서 식단에 있는 간식이나 식사 말고 과자 같은 걸 주는지 몰랐다. 그런 것도 포함해서 그냥 충격이었던 것"이라며 "전혀 선생님이나 누구에게 뭐라 하는 거 아니다. 그냥 루희가 사탕 먹은 그 사실 자체가 충격적"이라고 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com