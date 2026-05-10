[SC인터뷰] "첫 대사부터 자신감↑"…'기리고' 현우석, 제대로 완성한 천재 브레인(종합)

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 현우석(25)이 '기리고'에서 천재적인 두뇌를 지닌 캐릭터로 변신해 강렬한 존재감을 드러냈다.

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지난달 24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 작품으로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다. 현우석은 친구들 사이에서 자타공인 브레인으로 통하는 하준 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

사진 제공=넷플릭스

최근 스포츠조선과 만난 현우석은 "너무 떨면서 '기리고' 오디션장에 갔는데, 굉장히 많은 분들이 앉아 계셨다"며 "감독님 앞에 바로 앉아서 오디션을 봤고, 건우 역과 하준 역 대사를 번갈아가면서 읽어봤다. 감독님이 '하준이는 어때?'라고 하셔서, 바로 그 자리에서 하준이를 너무 하고 싶다고 말씀드렸다. 이번 작품에 너무 참여하고 싶은 마음이지만, 혹여나 캐스팅이 안되더라도 응원하는 마음으로 보겠다고 말씀드렸다. 근데 감독님이 신기하셨는지, 나중에 현장에서 저를 보시고 '너를 어필해야지, 왜 그런 이야기를 했니'라고 물어보시더라. 저는 그만큼 이 작품이 좋았다"고 강한 애정을 드러냈다. 이어 하준 역에 끌렸던 이유에 대해 "대사를 처음 읽자마자 되게 잘할 수 있을 것 같았고, MBTI T(사고형)스러운 면모가 매력적이었다.또 매형과의 관계성도 좋았다"고 전했다.

'기리고'는 공개 2주 차에 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 오르는 쾌거를 누렸다. 이에 현우석은 "아직 체감은 잘 안되지만, 주변에서 작품 잘 봤다는 연락을 많이 해주셨다. 또 팬 분들이 SNS에 좋은 댓글을 달아주셔서 감사하다. 이렇게 좋은 작품을 함께할 수 있는 영광을 누려서 기쁘다"고 말했다.

넷플릭스 '기리고' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

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연기적으로 노력한 부분에 대해선 "하준이는 5인방 중 가장 현실적인 친구다. 그거에 따른 연기 톤을 잡는 게 고민이었다. 감정적으로 올라왔을 때도, 감정이 없는 사람처럼 보일까 봐 걱정이 됐다"며 "촬영 현장에서 코딩을 배우고 타자 연습도 열심히 했고, 감독님이 형욱(이효제)이와 반대로 하준이는 말라 보여도 된다고 하셔서 냉철함을 유지했다. 또 지적인 캐릭터인 만큼, 대사를 충분히 분석하려고 했고 극 중 캐릭터들과의 관계성도 연구를 많이 했다"고 밝혔다.

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이어 본인과 캐릭터의 싱크로율을 묻자, 현우석은 "똑똑함도 여러 종류가 있지 않나. 공부를 잘하는 똑똑함은 하준이가 위인 것 같고, 세상을 바라보는 똑똑함은 제가 좀 더 위인 것 같다"고 웃으며 답했다. 촬영 현장 분위기에 대해선 "학생들이 기리고 앱에 소원을 빌고 나서 정말 말도 안 되는 일들이 일어나지 않나. 효제, (백)선호, (전)소영이가 다 연기를 잘해줘서 현장에서 다 같이 으?X으?X 했다. 제가 원래 현장에서 긴장하거나 중요한 장면 촬영을 앞두면 밥을 잘 못 먹었는데, 친구들과 함께 있으니까 밥을 자주 먹게 되더라. 처음으로 밥심이라는 걸 느껴봤다. 힘들 때는 서로 끌어주고 토닥여줘서 고마웠다. 현장에서 밥은 선호가 제일 잘 먹었고, 분위기 메이커는 효제였다. (강)미나 누나도 좋은 이야기를 많이 해줬고, 소영이도 비타민 같은 에너지를 줬다"고 만족감을 표했다.

넷플릭스 '기리고' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

현우석은 극 중 친누나 햇살로 등장하는 전소니, 매형 방울 역을 맡은 노재원과의 가족 서사도 설득력 있게 그려냈다. 그는 "(촬영 앞두고) 노재원 선배와 전소니 선배와 만나 커피를 여러 번 마셨다. '우리 가족 안에 어떤 서사가 있을까'에 대한 고민을 많이 했다. 서로 과거를 상상해 보기도 하고, 작가님과 감독님의 의견을 더해가며 세계관을 확장시켰다"고 밝혔다.

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특히 노재원에 대해 "재원 선배는 항상 '내 눈만 보고 연기해. 나도 네 눈만 볼게. 난 네가 테이크를 몇 번 가더라도 다 받아줄 수 있어'라고 해주셨다. 제가 고민이 많을 때도 형이 먼저 전화를 주셨고, 하루에 한 시간씩 통화를 했다. 현장에서 노재원이라는 배우가 주는 존재감이 엄청났다. 선배만 있으면 마음이 안심되고 뭐든 다 해낼 수 있을 것 같았다. 제가 하고 싶은 거 다 하라고 말씀해 주시니까, 선배를 믿고 마음 편히 할 수 있었다. 요즘 선배를 귀인이라고 한다. 지금도 너무 좋다"고 애정을 듬뿍 드러냈다. 이어 전소니에 대해서도 "이름처럼 반짝반짝 빛나는 '햇살' 같은 선배셨다"며 "현장에서 '이 장면은 이렇게 연기해 보는 게 어때?'하고 조언을 아끼지 않으셨다"고 감사함을 표했다.

사진 제공=넷플릭스

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끝으로 현우석은 '기리고' 시즌2 제작에 대한 바람도 내비쳤다. 그는 "촬영 현장에서 분위기가 좋았고, 편집본도 너무 좋다 보니까 기대감을 안고 있다"며 "아직은 조심스럽지만, 제가 시즌2에 나오게 된다면 너무 좋을 것 같다. 감독님이 불러주시면 열심히 연기할 준비가 되어있다"고 당찬 포부를 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com