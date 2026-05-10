[SC인터뷰] "첫 대사부터 자신감↑"…'기리고' 현우석, 제대로 완성한 천재 브레인(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 현우석(25)이 '기리고'에서 천재적인 두뇌를 지닌 캐릭터로 변신해 강렬한 존재감을 드러냈다.
지난달 24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 작품으로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다. 현우석은 친구들 사이에서 자타공인 브레인으로 통하는 하준 역을 맡아 열연을 펼쳤다.
최근 스포츠조선과 만난 현우석은 "너무 떨면서 '기리고' 오디션장에 갔는데, 굉장히 많은 분들이 앉아 계셨다"며 "감독님 앞에 바로 앉아서 오디션을 봤고, 건우 역과 하준 역 대사를 번갈아가면서 읽어봤다. 감독님이 '하준이는 어때?'라고 하셔서, 바로 그 자리에서 하준이를 너무 하고 싶다고 말씀드렸다. 이번 작품에 너무 참여하고 싶은 마음이지만, 혹여나 캐스팅이 안되더라도 응원하는 마음으로 보겠다고 말씀드렸다. 근데 감독님이 신기하셨는지, 나중에 현장에서 저를 보시고 '너를 어필해야지, 왜 그런 이야기를 했니'라고 물어보시더라. 저는 그만큼 이 작품이 좋았다"고 강한 애정을 드러냈다. 이어 하준 역에 끌렸던 이유에 대해 "대사를 처음 읽자마자 되게 잘할 수 있을 것 같았고, MBTI T(사고형)스러운 면모가 매력적이었다.또 매형과의 관계성도 좋았다"고 전했다.
'기리고'는 공개 2주 차에 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 오르는 쾌거를 누렸다. 이에 현우석은 "아직 체감은 잘 안되지만, 주변에서 작품 잘 봤다는 연락을 많이 해주셨다. 또 팬 분들이 SNS에 좋은 댓글을 달아주셔서 감사하다. 이렇게 좋은 작품을 함께할 수 있는 영광을 누려서 기쁘다"고 말했다.
연기적으로 노력한 부분에 대해선 "하준이는 5인방 중 가장 현실적인 친구다. 그거에 따른 연기 톤을 잡는 게 고민이었다. 감정적으로 올라왔을 때도, 감정이 없는 사람처럼 보일까 봐 걱정이 됐다"며 "촬영 현장에서 코딩을 배우고 타자 연습도 열심히 했고, 감독님이 형욱(이효제)이와 반대로 하준이는 말라 보여도 된다고 하셔서 냉철함을 유지했다. 또 지적인 캐릭터인 만큼, 대사를 충분히 분석하려고 했고 극 중 캐릭터들과의 관계성도 연구를 많이 했다"고 밝혔다.
이어 본인과 캐릭터의 싱크로율을 묻자, 현우석은 "똑똑함도 여러 종류가 있지 않나. 공부를 잘하는 똑똑함은 하준이가 위인 것 같고, 세상을 바라보는 똑똑함은 제가 좀 더 위인 것 같다"고 웃으며 답했다. 촬영 현장 분위기에 대해선 "학생들이 기리고 앱에 소원을 빌고 나서 정말 말도 안 되는 일들이 일어나지 않나. 효제, (백)선호, (전)소영이가 다 연기를 잘해줘서 현장에서 다 같이 으?X으?X 했다. 제가 원래 현장에서 긴장하거나 중요한 장면 촬영을 앞두면 밥을 잘 못 먹었는데, 친구들과 함께 있으니까 밥을 자주 먹게 되더라. 처음으로 밥심이라는 걸 느껴봤다. 힘들 때는 서로 끌어주고 토닥여줘서 고마웠다. 현장에서 밥은 선호가 제일 잘 먹었고, 분위기 메이커는 효제였다. (강)미나 누나도 좋은 이야기를 많이 해줬고, 소영이도 비타민 같은 에너지를 줬다"고 만족감을 표했다.
현우석은 극 중 친누나 햇살로 등장하는 전소니, 매형 방울 역을 맡은 노재원과의 가족 서사도 설득력 있게 그려냈다. 그는 "(촬영 앞두고) 노재원 선배와 전소니 선배와 만나 커피를 여러 번 마셨다. '우리 가족 안에 어떤 서사가 있을까'에 대한 고민을 많이 했다. 서로 과거를 상상해 보기도 하고, 작가님과 감독님의 의견을 더해가며 세계관을 확장시켰다"고 밝혔다.
특히 노재원에 대해 "재원 선배는 항상 '내 눈만 보고 연기해. 나도 네 눈만 볼게. 난 네가 테이크를 몇 번 가더라도 다 받아줄 수 있어'라고 해주셨다. 제가 고민이 많을 때도 형이 먼저 전화를 주셨고, 하루에 한 시간씩 통화를 했다. 현장에서 노재원이라는 배우가 주는 존재감이 엄청났다. 선배만 있으면 마음이 안심되고 뭐든 다 해낼 수 있을 것 같았다. 제가 하고 싶은 거 다 하라고 말씀해 주시니까, 선배를 믿고 마음 편히 할 수 있었다. 요즘 선배를 귀인이라고 한다. 지금도 너무 좋다"고 애정을 듬뿍 드러냈다. 이어 전소니에 대해서도 "이름처럼 반짝반짝 빛나는 '햇살' 같은 선배셨다"며 "현장에서 '이 장면은 이렇게 연기해 보는 게 어때?'하고 조언을 아끼지 않으셨다"고 감사함을 표했다.
끝으로 현우석은 '기리고' 시즌2 제작에 대한 바람도 내비쳤다. 그는 "촬영 현장에서 분위기가 좋았고, 편집본도 너무 좋다 보니까 기대감을 안고 있다"며 "아직은 조심스럽지만, 제가 시즌2에 나오게 된다면 너무 좋을 것 같다. 감독님이 불러주시면 열심히 연기할 준비가 되어있다"고 당찬 포부를 전했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com