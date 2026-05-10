[SC인터뷰] "김고은 선배에 조언 구해"…'기리고' 전소영, 차세대 기대주 등극(종합)

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전소영(24)이 첫 주연작 '기리고'를 통해 차세대 기대주로서의 입지를 확실히 다졌다.

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지난달 24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 작품으로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다. 전소영은 기리고의 실체를 가장 먼저 의심하기 시작하는 육상 국가대표 상비군 세아를 연기했다.

'기리고'는 공개 2주 차에 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 오르는 쾌거를 달성했다. 최근 스포츠조선과 만난 전소영은 "글로벌 성적도 좋고, 국내 성적도 좋아서 주변 지인 분들이 연락을 많이 주셨다. 팬 분들도 DM(다이렉트 메시지)으로 작품 재밌게 잘 봤다고 말씀해 주셔서 감사하게 생각하고 있다"고 전했다.

이어 '기리고'로 첫 주연에 발탁된 소감을 묻자, 전소영은 "사실 부담이 없다면 거짓말이다. 그래도 또래 선배들과 함께 촬영하다 보니 설레는 마음이 더 컸다"며 "작업을 하면서 시간이 점점 지날수록 '아 이거 잘될 수도 있겠구나' 싶었다"고 답했다.

넷플릭스 '기리고' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

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전소영은 극 중 육상 국가대표 상비군을 연기하기 위해 체중을 10㎏ 가까이 증량하기도 했다. 그는 "감독님이 제 허벅지와 팔이 육상 선수처럼 잔근육이 붙었으면 좋겠다고 하셔서 몸을 키우려고 노력했다. 또 살을 찌운 채로 오랫동안 몸을 유지해야 하니까, 맛있는 음식도 많이 사주셨다. 매일 다섯 끼 여섯 끼씩 먹어서 '이제 그만 먹고 싶다'고 할 정도였다. 저 말고 (이)효제도 형욱이 캐릭터를 연기하기 위해 급하게 살을 찌워야 했다. 굉장히 마른 친구인데도 불구하고 살을 잘 찌우더라. 서로 촬영장에서 살 잘 찌는 음식이 뭐 있는지에 대해 이야기했다"고 털어놨다.

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또 주변 선배들로부터 받았던 연기 조언에 대해서도 이야기했다. 전소영은 "예전에 김고은 선배가 '파묘'에 출연하시지 않았나. '기리고'와 장르가 비슷한 것 같아서 조언을 구했다"며 "선배가 주연으로서 지녀야 하는 태도부터 표정이나 감정 변화 등을 감독님과 다른 배우들과 함께 의논하면 좋을 것 같다고 말씀하셨다"고 전했다.

넷플릭스 '기리고' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

전소영은 '기리고' 출연 배우들과의 케미에 대해 "미나 언니와 많이 친해졌고, 소니 언니와도 붙는 신이 많았다. 미나 언니 집에 자주 놀러 갔는데, 커피와 달달한 디저트를 먹으면서 떠들었다. 언니가 제가 고민하는 부분에 있어서 상담도 많이 해줬다. 한 달에 한 번씩은 무조건 보고 있고, 이번 달에도 언니랑 만나기로 했다"고 말했다.

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이어 아이오아이 멤버들 중 강미나를 비롯해 같은 소속사 BH엔터테인먼트 식구인 정채연, 김세정과도 깊은 친분을 자랑했다. 전소영은 아이오아이 활동 당시 누굴 가장 좋아했냐는 물음에 "언니들이 데뷔할 당시에 다 너무 좋아했어서 한 명만 꼽을 순 없다. 오늘은 정말 간발의 차로 미나 언니를 택하겠다"고 어렵게 답했다.

사진 제공=넷플릭스

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전소영은 2025년 KBS2 드라마 '킥킥킥킥'으로 데뷔해 꾸준한 활동을 이어가고 있다. 그는 "저뿐만 아니라, 부모님께서도 너무나 행복한 나날을 보내고 계신다. '기리고'를 보시고서는 촬영하면서 너무 힘들었을 것 같아서 안타까운데, 그래도 기특하다고 말씀하셨다. 저와 관련된 기사나 사진들을 가족 단체채팅방에 올리시면서 칭찬도 많이 해주셨다"고 말했다.

전소영은 차기작 '취사병 전설이 되다', '은퇴요원+관리팀', '스터디그룹 시즌2' 등을 통해 시청자들과 만날 예정이다. 이에 오디션 합격 비결을 묻자, 그는 "감사하게도 좋게 잘 봐주셔서 선보일 작품이 많다"며 "제 개인적인 생각으로는 그 역할이 되려고 하면 좀 식상할 수도 있을 것 같다. 해당 배역에 맞는 저만의 매력을 찾아서 보여드리려고 하는 편이다"고 겸손히 답했다.

사진 제공=넷플릭스

특히 데뷔 전에는 '서울예대 3대 얼짱'으로 주목을 받았던 사실도 알려졌다. 이에 전소영은 "교수님께서 교내 홍보대사 '예화'를 추천해 주셨다. 매번 민낯 얼굴에 후줄근한 모습만 보여드리다가, 입학식날 진행을 맡아서 화장하고 유니폼 입은 모습을 보여드리니까 예쁘다고 생각해 주신 것 같다"고 웃으며 말했다.

끝으로 가장 닮고 싶은 롤모델로도 김고은을 꼽았다. 전소영은 "선배는 장르를 가리지 않고 다양하게 소화해 내시지 않나. 그동안 참여하셨던 작품들을 보면 오로지 선배만이 하실 수 있는 그런 역할이었던 것 같다"며 "또 '유미의 세포들' 시즌3 촬영장에서도 뵈었는데, 선배한테서 사랑스러운 매력이 뿜어져 나왔다. 현장에서도 정말 많이 웃어주셨다. 늘 밝게 인사도 해주시고 안아주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com