최현석 칼 갈겠네…'김태현♥' 최연수, "애 2kg에 강제로 꺼냈냐" '자연분만부심' 악플 박제

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 스타셰프 최현석의 딸이자 딕펑스 멤버 김태현의 아내인 최연수가 선 넘은 악플을 박제했다.

Advertisement

최연수는 10일 자신의 계정에 한 네티즌이 보낸 메시지를 박제했다. 이 네티즌은 "와 요즘에는 애기를 2kg 대에 낳아버리는구나. 그럼 보통 32주에서 35주 사이에 강제로 꺼내는 건가? 어쩐지 4월 27일날 40주 1일 자연분만으로 태어난 우리 애 빼고는 조리원에 있는 산모들 전부 제왕절개였고 1주 먼저 온 애기들이 우리 애보다 더 작았으니 맞는구나"라고 했다.

이에 최연수는 "아뇨. 다 그런게 아니고 저는 임신중독증이 올 수도 있을 정도로 높은 혈압 고위험 산모로 입원했어요. 고혈압으로 양수도 부족했고요. 저는 급하게 낳은 거랍니다. 저도 분만 예정일은 6월 1일이었어요"라고 해명했다.

최연수는 지난해 9월 열두살 연상의 김태현과 결혼했으며 최근 득남했다.

Advertisement

최연수는 2017년 제26회 슈퍼모델선발대회를 통해 데뷔, Mnet '프로듀스48'을 통해 얼굴을 알린 바 있다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com