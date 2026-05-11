박나래, 세 번째 경찰 소환…‘주사이모’ 대리 처방 의혹에 경찰 “수사 막바지 단계”

사진제공=연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 박나래가 전 매니저들과 얽힌 논란과 관련해 다시 경찰 조사를 받게 됐다.

Advertisement

11일 방송가에 따르면 서울 강남경찰서는 박나래를 불러 추가 조사를 진행할 예정이다. 지난 2월과 3월에 이어 세 번째 소환으로 수사가 막바지 단계에 접어든 것으로 전해졌다.

이번 사건은 지난해 12월 전 매니저들이 폭언과 폭행을 주장하며 고소장을 제출하면서 시작됐다. 이와 함께 '주사이모'를 통한 대리 처방 및 불법 시술 의혹까지 제기되며 논란이 커졌다. 일부 동료 연예인들의 이름까지 언급되면서 파장이 확산되기도 했다.

박나래 측은 해당 의혹을 모두 부인하고 있다. 오히려 전 매니저들이 허위 사실로 협박했다며 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 맞고소한 상태다. 현재 강남경찰서와 용산경찰서에 접수된 관련 사건이 총 8건에 이르며 복잡하게 얽혀 수사가 이어지고 있다.

Advertisement

특히 의료법 위반 여부를 두고 양측 입장이 크게 갈리고 있다. 박나래 측은 "의료진 처방에 따른 정상적인 영양제 투약이었다"고 주장하고 있으나 일부에서는 시술자의 자격 등에 의문을 제기하고 있어 경찰이 이를 집중적으로 확인할 것으로 보인다.

Advertisement

앞서 박나래는 "조사에 성실히 임하고 있으며 사실과 다른 부분은 바로잡겠다"는 입장을 밝힌 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com